Map Kavaklı şampiyonluğa çok yakın: 5-0

Maçın başından sonuna kadar üstün bir futbol ortaya koyan Map Kavakl maçı 5-0 kazandı ve puanını 28’e çıkardı. Kavaklı adına golleri 42’de Mehmet, 44’te Abdullah, 51’de Muhammet, 66 ve 89’da da Uğur attı. Maçın ardından Kavaklılı futbolcular galibiyeti kendilerini desteklemeye gelen taraftarları ile paylaştı.

MAP KAVAKLI: 5 ÇAYIRTEPE GENÇLİK: 0

STAT: Cephanelik (2.Küme A)

HAKEMLER: Zülfikar Akça***, Osman Kılıç***, Ramazan Sönmez***

MAP KAVAKLI: Sefa***, Uğur****, Mustafa***, Selçuk***, Yunus***, Melih***, Recep***, Muhammet***, Abdullah***, Hasan*** (Cemal**), Mehmet*** (Bedirhan**)

ÇAYIRTEPE GENÇLİK: Metin**, Sezgin**, Emirhan**, Sedat*, Gökhan Akdeniz**, Emirhan*, Gökhan Altıntaş**, Enes*, Faruk**,Sezer **

GOLLER: Mehmet dk.42, Abdullah dk.44, Muhammet dk.51, Uğur dk.66-89