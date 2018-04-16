Gültepe güle oynaya Play-Off’ta: 0-2

Maçın ilk yarısı golsüz sona eren maçın ikinci yarısında sahneye çıkan Batuhan 77’de Mutlu da 80. dakikada ağları bulan isimlerdi. Özellikle Gültepespor’un ikinci yarıda çok üstün oynadığı maçın ardından Gültepe ekibi sevindi. 2. Amatör Lig C Grubu’nda Maşukiyespor ile Yarımcaspor amansız bir şampiyonluk mücadelesi veriyor. Bu iki takım Körfez Esentepe Stadı’nda şampiyonluk maçına çıkacak.

MERTSPOR: 0 İZMİT GÜLTEPESPOR: 2

STAT: Cephanelik (2.Küme C)

HAKEMLER: Serkan Yılmaz***, Serhat Karaca***, Yusuf Türkmen***

MERTSPOR: Halil***, Hakkı**, Birol**, Ahmet**, Serdar**, Ceyhun** (Doğukan*), Furkan**, Cem**, Cemal**, Muzaffer**, Oğuzhan** (Enes*) (Muhammet*)

İZMİT GÜLTEPE: Coşkun***, Bayram***, Enes***, Koray** (Volkan Karabulut**), Celil***, Soner***, Batuhan***, Fırat*** (Emirhan**), Onur***, Volkan*** (Mutlu***)

GOLLER: Batuhan dk.77, Mutlu dk.80