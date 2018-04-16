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Şırnak’ta hain saldırı: 3 şehit, 1 yaralı

Şırnak’ta Elmalı ve Kuyu Tepe üs bölgesine PKK’lı teröristler tarafından saldırı düzenlendi. Saldırıda 3 asker şehit olurken, 1 asker ise yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre, Bestler Dereler bölgesinde konuşlandırılan Kuyu Tepe Üs bölgesine PKK’lı teröristler tarafından uzun namlulu silahlarla saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda 3 asker şehit olurken, 1 asker ise yaralandı. Askerlerin anında karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Şehit olan askerler ve yaralı asker bölgeden helikopterle alınarak Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.

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Yorumlar

(1)
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Erol Demirbek - suriyeden ve yurt içinde etkisiz hale getirdiğimiz teröristleri her gün sayı ile veren sn. cumhurbaşkanı şehitlerimizi de söylemeli

Yanıtla . 0Beğen 16 Nisan 12:42

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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