Bağdat için zor olmadı: 0-6

Sekizinci hafta mücadelesini Bağdatspor zorlanmadan 6-0 kazandı ve 7. maçında 5. galibiyetine imza attı. Bağdatspor’a galibiyeti getiren golleri Erdinç (3), Ümit (2) ve Melihcan attı. Kadıköyspor ise 7. maçından da puan çıkaramadı.

KADIKÖYSPOR: 0 BAĞDATSPOR: 6

STAT: Cephanelik (2.Küme U-19 A)

HAKEMLER: Alperen Karaçengel***, Erhan Atakay***, Hakan Türkmen***

KADIKÖYSPOR: Murat** (Özcan**),Ömer Okurlar**, Ahmet Ali Dik**, Ömer Tarık Şentürk**, Samet**, Furkan*, Ahmet Uysal**, Emirhan**, Amir**, Yusuf Can** (Çetin **), Bilal**

BAĞDATSPOR: Muhammet***, Berkay*** (Metehan**), Samet*** (Oğuzhan**), Mert***, Cihat***, Furkan***, Erdinç**** (Murat**), Yusuf***, Ümit***, Ömer***, Melihcan***

GOLLER: Ümit dk.5-86, Erdinç dk.17-25-52, Melihcan dk.74