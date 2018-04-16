Bağdat için zor olmadı: 0-6

Sekizinci hafta mücadelesini Bağdatspor zorlanmadan 6-0 kazandı ve 7. maçında 5. galibiyetine imza attı. Bağdatspor’a galibiyeti getiren golleri Erdinç (3), Ümit (2) ve Melihcan attı. Kadıköyspor ise 7. maçından da puan çıkaramadı.
KADIKÖYSPOR: 0 BAĞDATSPOR: 6
STAT: Cephanelik (2.Küme U-19 A)
HAKEMLER: Alperen Karaçengel***, Erhan Atakay***, Hakan Türkmen***
KADIKÖYSPOR: Murat** (Özcan**),Ömer Okurlar**, Ahmet Ali Dik**, Ömer Tarık Şentürk**, Samet**, Furkan*, Ahmet Uysal**, Emirhan**, Amir**, Yusuf Can** (Çetin **), Bilal**
BAĞDATSPOR: Muhammet***, Berkay*** (Metehan**), Samet*** (Oğuzhan**), Mert***, Cihat***, Furkan***, Erdinç**** (Murat**), Yusuf***, Ümit***, Ömer***, Melihcan***
GOLLER: Ümit dk.5-86, Erdinç dk.17-25-52, Melihcan dk.74
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz