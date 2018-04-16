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42’nci Turizm Haftası kutlanıyor

Kültür ve Turizm Haftası, Atatürk Anıtı’na bırakılan çelenk bırakılması ile başladı. 15-22 Nisan arasında sürecek olan etkinliklerin bu yıl 42’incisi düzenlenirken, Kültür Turizm haftası ilimizde çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

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Kültür ve Turizm Haftası tüm ülkede olduğu gibi ilimizde de kutlanmaya başladı. Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinliklerin ilkinde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk bırakıldı. Düzenlenen çelenk törenine İl Kültür Turizm Müdürü Adnan Zanburkan, Kütüphane Müdürü Adil Üğüten, Müze Müdürü Rıdvan Gölcük, İl Kültür Turizm Müdürü Yardımcıları, Turizm Derneği Başkanı Soner Kılıç, Turizm İşletmecileri, Yavuz Mesleki ve Teknik Anadolo Lisesi öğrencileri katıldı.

22 NİSAN’A KADAR SÜRECEK

İlimiz Turizminin tanıtılmasına katkı sağlayacak olan etkinlikler 15 – 22 Nisan arasında devam edecek. Kültür Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinliklerin ilkinde Atatürk Anıtı’na çelenk bırakılırken, daha sonrasında Sabancı Kültür Merkezi’nde Turizm Haftası şiir -türkü dinletisi ve Tiyatro-folklor gösterileri ile devam etti.  Etkinlikler kapsamında 19 Nisan’da Kartepe Turizm çalıştayı, 20 Nisan Kandıra tanıtım günler, 21 Nisan Kartepe Uzuntarla sağlıklı yaşam yürüyüşü, 22 Nisan Gölcük saraylı Örcün Tanıtım gezisi düznelnecek.  Ayrıca İzmit Belediyesi tarafından 15-22 Nisan arasında halka Taçık tarih koridoru tanıtım gezisi düzenlenecek. Katılmak isteyenlerin başvurusu İzmit Belediyesi Gençlik ve Proje birimi tarafından alınacak.

Bugün 10:50 TSİ - Gündem

Muhabir Selin Becer

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