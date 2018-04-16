İlimiz Amatör Ligi'nde dün oynanan maçların sonuçları...

2.Küme’de toplu sonuçlar:
MAP KAVAKLI: 5-Ç.TEPE: 0
M.PAŞA SPR: 1-TAVŞANLI: 2
Ç.GÜMÜŞ: 1-GENÇ KALE:8
YENİ KANDIRA: 2-EŞME: 5
MERT: 0- İ.GULTEPE: 2
BALKAN:1 D.MARTI: 5
GÖLCÜK I.Y:7-ULASLI: 2
K.DERBENT:2-HALIDERE:3
U-13’lerde gol yağmuru vardı
Kocaeli U13 Ligi’ne pazar günü de devam edildi. Gollü maçların yanı sıra, başa baş geçen maçlar da vardı.
İşte Pazar gününün sonuçları…
YENİŞEHİRSPOR:2-41 FK: 2
G.İ.YURDU: 2-SEKA DOĞ.: 2
Y.SELİM : 3-GENÇ KALE: 2
K.ILÇE. BİR.:9-TAŞKÖPRÜ:1
YAVUZSPOR:0-YEŞILOVA:5
TAVŞANCIL:5-B.BAĞI KAR.:1
KAVAKLİ 4G.ŞIRINKOY 3
Ç.Ş.PINAR:0 -Ç.OVA G.B.: 17
DARICA GB : 8-Ç.GÜMÜŞ : 0
G.KRD.:2-ARSLANBEY B:.1
ŞİRİNSPOR 0 Y.KAPTAN 2
İ.TEPE FK:0--İLİMTEPE G.B,:6
KULLARSPOR-K.EREĞLİ.
Not: Karamürsel Ereğli maça çıkmadı.
A.YENİKÖY:8-HALIDERE:3
H.YILDIZ:2-ÇAMLITEPE:0
GEBZE:2-G.BEYLİKBAĞİ:3
MOLLAFENARİ:4-TRAKYA-5
SERDAR GB.:1 DERİNCE GB.:7
ÜÇYOLDOĞU:1- YENİ KOCAELİ:1
U11’ler sıkı başladı…
U11 Futbol Ligi’nde Pazar günü de 3 maç oynandı. Başiskele Doğantepe takımının U11’ler ligine katılmayı taahhüt etmesine rağmen maça çıkmaması tepki yarattı. BAL temsilcisinin minikler ligindeki bir ekibinin bu durumu düşündürücüydü.
İşte sonuçlar…
K.GENCSPOR:4-İLİMTEPE F.K:2
IZMİTBLD.:1-HEREKE YİLDİZ:7
MERTSPOR:0-BLD.DERİNCE:5
B.DOGANTEPE -ARS.ORG.SAN.: Tatil
Not: Doğantepe takımı maç saatinde statta hazır bulunmadı. Hakem maçı tatil etti…
U19 Play Off sonuçları:
YUVACIK:5-ÇİNARLİ: 3
KADIKÖY 0- BAĞDAT:6
M.FENARİ:1-D.BİRLİK: 3
HISAREYN:4-K.1937 SEKA: 2
2.Küme U19 Ligi sonuçları:
Y.SERDAR:8-UZUNTARLA:0
SARIMEŞE B.:3-BAĞÇEŞME:0
ACISU BLD. 3-ŞİRİNTEPE:0
K.ESENSPOR: 2-YAVUZ: 1
Y.SELİM : 3-D. BAYRAM.: 2
ÇAYIROVA:6-B.DERİNCE:0
41 KARAD.:7-ŞEKERPINAR:2
U17 Play-Off’ta tek maç vardı
Kocaeli U17 Futbol Ligi Play-Off Grubu’nda tek maç vardı. Gebze Beylikbağı deplasmanında zor maça çıkan İzmit Gençler Birliği 4-1 kazanarak basamak atladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz