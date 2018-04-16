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Bugün 10:57 TSİ- Spor ( G : Bugün 11:05 TSİ )

İlimiz Amatör Ligi'nde dün oynanan maçların sonuçları...

İlimiz Amatör Ligi'nde dün oynanan maçların sonuçları...

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2.Küme’de toplu sonuçlar:

MAP KAVAKLI: 5-Ç.TEPE: 0

M.PAŞA SPR: 1-TAVŞANLI: 2

Ç.GÜMÜŞ: 1-GENÇ KALE:8

YENİ KANDIRA: 2-EŞME: 5

MERT: 0- İ.GULTEPE: 2

BALKAN:1 D.MARTI: 5

GÖLCÜK I.Y:7-ULASLI: 2

K.DERBENT:2-HALIDERE:3

U-13’lerde gol yağmuru vardı

Kocaeli U13 Ligi’ne pazar günü de devam edildi. Gollü maçların yanı sıra, başa baş geçen maçlar da vardı.

İşte Pazar gününün sonuçları…

YENİŞEHİRSPOR:2-41 FK: 2

G.İ.YURDU: 2-SEKA DOĞ.: 2

Y.SELİM : 3-GENÇ KALE: 2

K.ILÇE. BİR.:9-TAŞKÖPRÜ:1

YAVUZSPOR:0-YEŞILOVA:5

TAVŞANCIL:5-B.BAĞI KAR.:1

KAVAKLİ 4G.ŞIRINKOY 3

Ç.Ş.PINAR:0 -Ç.OVA G.B.: 17

DARICA GB : 8-Ç.GÜMÜŞ : 0

G.KRD.:2-ARSLANBEY B:.1

ŞİRİNSPOR  0  Y.KAPTAN  2

İ.TEPE FK:0--İLİMTEPE G.B,:6

KULLARSPOR-K.EREĞLİ.

Not: Karamürsel Ereğli maça çıkmadı.

A.YENİKÖY:8-HALIDERE:3

H.YILDIZ:2-ÇAMLITEPE:0

GEBZE:2-G.BEYLİKBAĞİ:3

MOLLAFENARİ:4-TRAKYA-5

SERDAR GB.:1 DERİNCE GB.:7

ÜÇYOLDOĞU:1- YENİ KOCAELİ:1

U11’ler sıkı başladı…

U11 Futbol Ligi’nde Pazar günü de 3 maç oynandı. Başiskele Doğantepe takımının U11’ler ligine katılmayı taahhüt etmesine rağmen maça çıkmaması tepki yarattı. BAL temsilcisinin minikler ligindeki bir ekibinin bu durumu düşündürücüydü.

İşte sonuçlar…

K.GENCSPOR:4-İLİMTEPE F.K:2

IZMİTBLD.:1-HEREKE YİLDİZ:7

MERTSPOR:0-BLD.DERİNCE:5

B.DOGANTEPE -ARS.ORG.SAN.: Tatil

Not: Doğantepe takımı maç saatinde statta hazır bulunmadı. Hakem maçı tatil etti…

U19 Play Off sonuçları:

YUVACIK:5-ÇİNARLİ: 3

KADIKÖY 0- BAĞDAT:6

M.FENARİ:1-D.BİRLİK: 3

HISAREYN:4-K.1937  SEKA: 2

2.Küme U19 Ligi sonuçları:

Y.SERDAR:8-UZUNTARLA:0

SARIMEŞE B.:3-BAĞÇEŞME:0

 ACISU BLD.  3-ŞİRİNTEPE:0

K.ESENSPOR: 2-YAVUZ: 1

Y.SELİM : 3-D. BAYRAM.: 2

ÇAYIROVA:6-B.DERİNCE:0

41 KARAD.:7-ŞEKERPINAR:2

U17 Play-Off’ta tek maç vardı

Kocaeli U17 Futbol Ligi Play-Off Grubu’nda tek maç vardı. Gebze Beylikbağı deplasmanında zor maça çıkan İzmit Gençler Birliği 4-1 kazanarak basamak atladı.

Bugün 10:57 TSİ - Spor

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