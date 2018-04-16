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KESK’e 1 Mayıs engeli!

İlimizde düzenlenecek olan 1 Mayıs etkinliklerinde KESK’in Valilik ve Kaymakamlığa ilettiği yürüyüş güzergahı kabul edilmedi. KESK bileşenlerine şehir dışındaki toplanma yerleri gösterildi.

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Kamu Emekçileri Sendikası ve bileşenleri tarafından, ilimizde düzenlenecek olan 1 Mayıs İşçi Bayramı etkinlikleri için, İzmit Kaymakamlığı ve Valiliğe önerilen yürüyüş güzergahı kabul görmedi. KESK’in sunduğu yürüyüş güzergahı, Valilik Konağı önü toplanma, İnönü Caddesi üzerinden yürüyüş ve Sabri Yalım Parkı bitiş ve etkinlikler olarak belirtilmişti. Valilik ve Kaymakamlığın başvuruya cevabı ise, Perşembe Pazarı toplanma ve etkinlik yeri veya Interteks önü olarak gösterildi.

BUNU KABUL ETMEYECEĞİZ

CHP İzmit’in geçtiğimiz hafta düzenlenen Yerel Yönetimler toplantısında konuşan KESK dönem sözcüsü Yener Çalışkan,” Bizler yürüyüş güzergahımızı Kaymakamlığa sunduk. Sabri Yalım Parkı toplanma alanımızı kabul etmediler. Bizlere Memur Sen’in Türkiye geneli kitlesel kutlama yapacağı Perşembe Pazarı ve şehir dışındaki Interteks fuar alanını gösterdi. Bizler bunu kabul etmeyeceğiz” dedi. Bilindiği üzere 1 Mayıs İşçi Bayramı Memur Sen üyeleri tarafından Türkiye genelinden geleceklerle Perşembe Pazarı’nda kutlanacak” dedi.

Bugün 11:10 TSİ - Gündem

Muhabir Selin Becer

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