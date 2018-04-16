Kocaeli’de 93 adet extacy hap ele geçirildi

Erol Demirbek - yakalayan polis kardeşlerimi kutluyorum ama bunun membaı nı neden kurutamıyorlar onu anlamıyorum. sokak satıcısı bulup alıyor aradaki bulup alıyor. çek karakola öttür bul membaını yasa ise sert yasa çıkartılsın. bu konu istikbalimizin konusu çocuklarımızın konusu bunun patronu tam ihanet içinde bize düşman olan biridir her cezayı hak eder