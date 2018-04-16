Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 11:48 TSİ- Asayiş ( G : Bugün 11:51 TSİ )

Kocaeli’de 93 adet extacy hap ele geçirildi

Kocaeli genelinde son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda 93 adet extacy hap ele geçirildi.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. Edinilen bilgilere göre Kocaeli genelinde ekiplerin son bir hafta içerisinde yaptıkları uygulamalarda 93 adet extacy hap, 150 gram 65 miligram esrar, 1 gram 13 miligram sentetik bonzai 167 gram kenevir tohumu 1 adet av tüfeği ile 47 adet av tüfeği fişeği, 1 adet tabanca ile 2 gram eroin ele geçirildi. Ekipler halkın güveni ve sağlığı için yapılan uygulamaların devam edeceğini bildirdi.

Bugün 11:48 TSİ - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Yorumlar

(1)
01

Erol Demirbek - yakalayan polis kardeşlerimi kutluyorum ama bunun membaı nı neden kurutamıyorlar onu anlamıyorum. sokak satıcısı bulup alıyor aradaki bulup alıyor. çek karakola öttür bul membaını yasa ise sert yasa çıkartılsın. bu konu istikbalimizin konusu çocuklarımızın konusu bunun patronu tam ihanet içinde bize düşman olan biridir her cezayı hak eder

Yanıtla . 0Beğen 16 Nisan 12:40

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
24 yaşındaki genç kazada öldü! mask
24 yaşındaki genç kazada öldü!
Kuaför tabancayla vuruldu! mask
Kuaför tabancayla vuruldu!
Evlilik hazırlığı yaparken cenazesi geldi mask
Evlilik hazırlığı yaparken cenazesi geldi
Komşuya şehit ateşi düştü! mask
Komşuya şehit ateşi düştü!
Otobüsün çarptığı motosikletteki kuzenler öldü mask
Otobüsün çarptığı motosikletteki kuzenler öldü
Okul önünde esrarla yakalandı! mask
Okul önünde esrarla yakalandı!
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Derince Belediyesi bu ihmali gözünden kaçırıyor... mask
Derince Belediyesi bu ihmali gözünden kaçırıyor...
Kuaför tabancayla vuruldu! mask
Kuaför tabancayla vuruldu!
Bu evlerden satın alan vatandaş dertli! mask
Bu evlerden satın alan vatandaş dertli!
Evlilik hazırlığı yaparken cenazesi geldi mask
Evlilik hazırlığı yaparken cenazesi geldi
Maaşı o seviyede olanlara zam yapılabilir! mask
Maaşı o seviyede olanlara zam yapılabilir!
Komplo Teorisyeni: 23 Nisan'da kıyamet kopacak mask
Komplo Teorisyeni: 23 Nisan'da kıyamet kopacak

GALERİ

4 kişinin öldüğü kaza kamerada! mask
4 kişinin öldüğü kaza kamerada!
Oturma eylemine su engeli! mask
Oturma eylemine su engeli!
Feci kazada 4 Körfezli hayatını kaybetti! mask
Feci kazada 4 Körfezli hayatını kaybetti!
Şampiyonlar Şampiyonu Kupası sahibini buldu mask
Şampiyonlar Şampiyonu Kupası sahibini buldu
Bitcoin üretim cihazları iş yerini yakarak kül etti mask
Bitcoin üretim cihazları iş yerini yakarak kül etti
Kocaelispor-Kızılcabölük maçının dikkat çeken anları mask
Kocaelispor-Kızılcabölük maçının dikkat çeken anları
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL