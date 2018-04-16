Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. Edinilen bilgilere göre Kocaeli genelinde ekiplerin son bir hafta içerisinde yaptıkları uygulamalarda 93 adet extacy hap, 150 gram 65 miligram esrar, 1 gram 13 miligram sentetik bonzai 167 gram kenevir tohumu 1 adet av tüfeği ile 47 adet av tüfeği fişeği, 1 adet tabanca ile 2 gram eroin ele geçirildi. Ekipler halkın güveni ve sağlığı için yapılan uygulamaların devam edeceğini bildirdi.
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Kocaeli’de 93 adet extacy hap ele geçirildi
Kocaeli genelinde son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda 93 adet extacy hap ele geçirildi.
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Yorumlar
(1 )
Erol Demirbek - yakalayan polis kardeşlerimi kutluyorum ama bunun membaı nı neden kurutamıyorlar onu anlamıyorum. sokak satıcısı bulup alıyor aradaki bulup alıyor. çek karakola öttür bul membaını yasa ise sert yasa çıkartılsın. bu konu istikbalimizin konusu çocuklarımızın konusu bunun patronu tam ihanet içinde bize düşman olan biridir her cezayı hak eder
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