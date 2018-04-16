Doğan: Vatandaşın ayağına gidiyoruz

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’ın yaklaşık 9 yıl önce başlattığı mahalle inceleme gezilerine devam ediyor. Başkan Doğan, önceki gün Tepeköy Mahallesi’nde incelemelerde bulundu. Doğan’a inceleme gezisi sırasında Belediye Meclis üyesi Canan Soylu, Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Yeğnidemir, daire müdürleri, AKP İzmit İlçe Yöneticisi Cemil Karaca da hazır bulundu. Tepeköy Mahalle Muhtarı Celalettin İçöz da inceleme gezisi boyunca Başkan Doğan'a bölgenin ihtiyaçları konusunda bilgi verdi.

ÖNEMLİ HİZMETLER

Cadde ve sokakları tek tek gezen eksikleri yerine gören Başkan Doğan, her mahalleye olduğu gibi Tepeköy’e de önemli hizmetler yapıldığını söyledi. Sokakta belediyecilik anlayışı içinde olduklarını söyleyen Doğan, “ Vatandaş, bizim ayağımıza değil, bizler vatandaşın ayağına gidiyoruz. Bütün çabamız daha yaşanabilir, sorunları en aza indirilmiş bir İzmit için gece gündüz çalışıyoruz” dedi.