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Vatandaş belediyenin girişini kapattı!

Darıca'da garip bir olay yaşandı... Yıllardır kamulaştırma bekleyen arsa sahibi belediyenin girişini kapattı.

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Bir vatandaş tarafından Darıca Belediyesi'nin önüne serilen set dikkatleri çekiyor. Alınan bilgi ve iddialara göre, Darıca Belediyesi'nin yıllardır çözemediği otopark alanı sorunu yüzünden arsa sahibi belediye ile bitişik halde olan otoparkı ile belediyenin girişini ön taraftan set çekerek kapattı. Başkan Şükrü Karabacak aracıyla geldiğinde ise belediyeye arka taraftan girmek zorunda kaldı. İlginç protesto otoparka giriş yapan vatandaşlar tarafından da merak uyandırıyor.

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Yorumlar

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Muzaffer - Trilyonluk bütçeye sahip Belediye bir kamulaştırma işlemini yapamıyorsa çok yazık. Audi A8 e binmekle olmuyor bu işler.

Yanıtla . 2Beğen 16 Nisan 14:03

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