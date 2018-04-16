Vatandaş belediyenin girişini kapattı!

Bir vatandaş tarafından Darıca Belediyesi'nin önüne serilen set dikkatleri çekiyor. Alınan bilgi ve iddialara göre, Darıca Belediyesi'nin yıllardır çözemediği otopark alanı sorunu yüzünden arsa sahibi belediye ile bitişik halde olan otoparkı ile belediyenin girişini ön taraftan set çekerek kapattı. Başkan Şükrü Karabacak aracıyla geldiğinde ise belediyeye arka taraftan girmek zorunda kaldı. İlginç protesto otoparka giriş yapan vatandaşlar tarafından da merak uyandırıyor.