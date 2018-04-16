Gündoğdu: Maçı ilk yarı koparabilirdik

Maç boyunca iyi mücadele ettik ve ilk 45 dakikada maçı koparmak için elimizden geleni yaptık. Net gol pozisyonlarımız vardı, ancak değerlendiremedik. Rakibin 1 puan için geldiği belliydi. İkinci yarıda biz de onların oyununa ayak uydurduk. Alttaki takımlardan da puan kaybedenler oldu. O yüzden 1 puan fena değil.