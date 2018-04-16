Maç boyunca iyi mücadele ettik ve ilk 45 dakikada maçı koparmak için elimizden geleni yaptık. Net gol pozisyonlarımız vardı, ancak değerlendiremedik. Rakibin 1 puan için geldiği belliydi. İkinci yarıda biz de onların oyununa ayak uydurduk. Alttaki takımlardan da puan kaybedenler oldu. O yüzden 1 puan fena değil.
Bugün 12:22 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:24 TSİ )
Gündoğdu: Maçı ilk yarı koparabilirdik
Kocaelispor Teknik Direktörü Galip Gündoğdu, Kızılcabölük maçında çok gol kaçırdıklarını belirtti ve şu ifadelere yer verdi:
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Bugün 12:22 TSİ - Spor
Muhabir Erdem Övüç
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz