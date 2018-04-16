Pazar günü deplasmanda Karacabey Birlikspor ile karşılaşacak olan Kocaelispor, çalışmalarına yarın başlıyor. İzmit İsmetpaşa Stadı’ndaki ilk antrenman saat 15.00’te başlayacak.
Bugün 12:23 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:28 TSİ )
Körfez, İsmetpaşa’da başlıyor
Pazar günü deplasmanda Karacabey Birlikspor ile karşılaşacak olan Kocaelispor, çalışmalarına yarın başlıyor.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 12:23 TSİ - Spor
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz