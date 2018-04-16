Kumru Rehabilitasyon ve Bahçeşehir’den ortak projeler: “Özel çocuklar” için özel projeler

İki kurum tarafından Disleksi Farkındalık Projesi ve “Geleceğe Bir Adım At” Projesi ortaklaşa hayata geçirilecek. Ümmü Kumru Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde gerçekleştirilen projelerin tanıtım programına Ümmü Kumru Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Doğan Kumru, Kurucu ve Özel Eğitim Uzmanı Ümmü Kumru, Bahçeşehir Üniversitesi adına Psikolog Günışık Kumru, Cemil Meriç Eğitim ve Yaşam Merkezi Müdürü Serkan Bakıroğlu, Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Adnan Uyar, Kocaeli Kent Konseyi Genel Sekreteri Gültekin Görüm, Kent Konseyi Emekli Konseyi Başkanı Halil Atay, Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanı ve Kocaeli Çölyak ve PKU Yaşam Derneği Başkanı Nesrin Atar ve çok sayıda davetli katılım gösterdi.

“GELECEĞE BİR ADIM AT” PROJESİ

Projelerin tanıtım konuşmasını gerçekleştiren Bahçeşehir Üniversitesi adına etkinliğe katılan Psikolog Günışık Kumru, “ "Geleceği Bir Adım At" projesi ile otizim spektrum bozukluğu yaşayan çocukların hayata bir adım atmasını sağlayarak var olan potansiyellerini onlara kullanabilmeyi öğretmeyi hedefliyoruz. Bahçeşehir Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji kulübünden gönüllü olarak katılan yaklaşık 8 mühendislik öğrencisi, 10 otizm spektrum bozukluğu yaşan çocuklara bilgisayarda oyunlar eşliğinde basit yazılım becerileri öğretecek daha sonrasında ufak bir robotik eğitimine geçip ampul yakma gibi temel robotik becerilerini öğretmeyi düşünüyoruz” dedi.

PROJENİN İLK AYAĞI 24 NİSAN’DA

“Projenin ilk ayağı 24 Nisan salı günü gerçekleştirilecek” diyen Günışık Kumru, İlk gün ufak oyunlarla çocuklara laboratuvar tanıtılıp, sonrasında bilgisayar kullanım becerileri gözlemlenip çocuklarla tanışıp öncelikle bir güven ortamı oluşturulması hedefleniyor. Bu projenin başlangıcı olarak Nisan ayını seçmemizin sebebi bu ayın otizm farkındalık ayı olması ve bizimde bu farkındalığa değinmek istememizdir. Projemiz uzun vadeli olup 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı döneminde uzun süreli olarak Bahçeşehir Üniversitesi Öğrenci dekanlığının desteği ile devam ettirilmesi planlanıyor” diye konuştu.

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ DİSLEKSİ FARKINDALIK PROJESİ

“Diğer proje olan Disleksi Farkındalık Projesi hakkında da bilgiler veren Kumru, “Disleksi bir hastalık değil sadece kişilerde oluşan öğrenme farklılığıdır, Ülkemiz de bilinen 41 bin 600 tane disleksili birey bulunmaktadır. Disleksi bireylerine özel öğrenim teknikleri çıkmaya başladığından beri bu olayın farkındalığı artmış eskiden fark edilemeyen ve bundan dolayı var olan kapasitelerini kullanamayan çocuklar artık doğru bir eğitim alarak ülkemizde yetiştirilen çok başaralı insanlar olma yolunda ilerlemektedir. Bizlerin projeyi yaratma amacı birazda olsun ülkemize bir farkındalık kazandırabilmektir. Aynı zamanda çocuklarımıza da sanal gerçeklik deneyimi kazandırmak onların vizyonları geliştirebilmek tüm bunları yaparken de içlerinde yaşatmış oldukları sanatçı ruhlarını eğlenerek dışarı yansıtarak özgüvenlerini arttırmayı hedeflemekteyiz” şeklinde konuştu.

KALICI BİR ESER YAPMA ŞANSI TANIMAK İSTİYORUZ

Kumru konuşmasını, “Projemizin ilk ayağında da yapmış olduğumuz gibi 17 Nisan’da gerçekleştireceğimiz 2. Kısımda tekrar çocuklarımızı sanal ortam ve teknoloji ile tanıştırıp bu ilkinden farklı olarak dalış simülasyonu yerine onları doğada ufak bir geziye çıkarmayı daha sonrasında yine ilk organizasyondan farklı olarak bu sefer çocuklarımıza resim çalışması yaptırmaktansa onları biraz daha özgür bırakıp aynı zamanda kalıcı bir eser yapma şansı tanımak istiyoruz. Bu projenin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi hem çocuklarımıza farklı bir dünyanın kapılarını aralarken hem de ülkemizde çocuklarımız adına büyük bir farkındalık yaratacağına inanmaktayız” ifadeleriyle sonlandırdı.

ÇOCUKLARIN GELECEĞİYLE İLGİLİ PROJELER

Günışık Kumru’nun ardından konuşan Doğan Kumru, “5 yıllık hizmet süremiz içerisinde çocuklarımızın geleceğiyle ilgili projeler ürettik. Bu faaliyetleri gerçekleştirirken ciddi destekler aldık. Şehrimiz bu anlamda engelli bireylere destek anlamında lider illerden birisidir. Ciddi projelerimiz var. Daha önce işitme engelli çocuklarımıza yönelik çalışmalarımız olmuştu. Çocuklara beraber yaşayabilme yeteneği kazandırmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

ANNE BABALARA TEŞEKKÜR ETTİ

Doğan Kumru’nun ardından söz alan Kent Konseyi Başkanı Adnan Uyar, “ Ben böyle evlatlar için çırpınan anne babalara çok teşekkür ediyorum. Elleri öpülesi anne ve babalardır onlar. Böyle evlatlar için çırpınan aileler cennetin ta kendileridir” dedi.

MESLEKİ EĞİTİM PROJESİNE KATILACAK ÖĞRENCİLER

Fatih Tali, Yaşar Kaan, Bekir Kılıç, Burak Yüksel, Mutlu Kayhan, Arif Ay, Burak Tonbaklar, Betül Tekin, Yasemin Kaymaz, Kayra Uçar.