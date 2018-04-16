Oğuzhan Türkmen sezonu kapadı

Kocaelispor’da iki sezon başarı ile forma giyen ve bu sezon başında Bayburt Grup İl Özel İdare ile anlaşan Oğuzhan Türkmen, devre arasında Karacabey Birlikspor’a transfer oldu. Golcü futbolcu, Pazar günü forma giyerse kariyerinde ilk kez Kocaelispor’a rakip olacaktı ancak sakatlığı buna izin vermedi. Oğuzhan, Arsinspor ile oynanan maçta kaleci ile çarpıştı ve kaburgaları kırıldı. Sezonu kapatan Oğuzhan’ın maçı tribünden izleyeceği öğrenildi.