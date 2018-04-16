Kocaelispor’da iki sezon başarı ile forma giyen ve bu sezon başında Bayburt Grup İl Özel İdare ile anlaşan Oğuzhan Türkmen, devre arasında Karacabey Birlikspor’a transfer oldu. Golcü futbolcu, Pazar günü forma giyerse kariyerinde ilk kez Kocaelispor’a rakip olacaktı ancak sakatlığı buna izin vermedi. Oğuzhan, Arsinspor ile oynanan maçta kaleci ile çarpıştı ve kaburgaları kırıldı. Sezonu kapatan Oğuzhan’ın maçı tribünden izleyeceği öğrenildi.
Bugün 12:53 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:55 TSİ )
Oğuzhan Türkmen sezonu kapadı
Kocaelispor’da iki sezon başarı ile forma giyen ve bu sezon başında Bayburt Grup İl Özel İdare ile anlaşan Oğuzhan Türkmen, devre arasında Karacabey Birlikspor’a transfer oldu.
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Bugün 12:53 TSİ - Spor
Muhabir Erdem Övüç
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz