Aslında Hamza’ya şimdi ihtiyacımız olacaktı!

Kocaelispor’daTakım Kaptanı Hamza Mutlu, Kızılcabölük maçının ikinci yarısında gördüğü sarı kart nedeni ile cezalı duruma düştü. Hamza, pazar günkü Karacabey maçında forma giyemeyecek. Stresi ve atmosferi yüksek olan maçta oyun içi dengeler için önemli olan ve saha içi liderliğini elinde bulunduran Hamza, zorlu maçta takımını yalnız bırakacak.