Kocaelispor’daTakım Kaptanı Hamza Mutlu, Kızılcabölük maçının ikinci yarısında gördüğü sarı kart nedeni ile cezalı duruma düştü. Hamza, pazar günkü Karacabey maçında forma giyemeyecek. Stresi ve atmosferi yüksek olan maçta oyun içi dengeler için önemli olan ve saha içi liderliğini elinde bulunduran Hamza, zorlu maçta takımını yalnız bırakacak.
Bugün 12:56 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:58 TSİ )
Aslında Hamza’ya şimdi ihtiyacımız olacaktı!
Kocaelispor’daTakım Kaptanı Hamza Mutlu, Kızılcabölük maçının ikinci yarısında gördüğü sarı kart nedeni ile cezalı duruma düştü.
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Bugün 12:56 TSİ - Spor
Muhabir Erdem Övüç
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz