Veda maçı taraftarlı olacak

Kocaelispor, Kızılcabölükspor ile oynadığı maçı boş tribünler önünde oynadı. Maçta taraftarın veda karşılaşmasında sahadaki yerini alabilmesi için dikkatli davranıldı ve karşılaşma sorunsuz bir şekilde tamamlandı. Temsilcinin raporunun da olumlu olacağı belirtilirken, bir aksilik olmazsa Kocaelispor, İsmetpaşa’ya veda maçını taraftarı önünde oynayacak.