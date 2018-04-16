Veda maçı taraftarlı olacak
Kocaelispor, Kızılcabölükspor ile oynadığı maçı boş tribünler önünde oynadı. Maçta taraftarın veda karşılaşmasında sahadaki yerini alabilmesi için dikkatli davranıldı ve karşılaşma sorunsuz bir şekilde tamamlandı. Temsilcinin raporunun da olumlu olacağı belirtilirken, bir aksilik olmazsa Kocaelispor, İsmetpaşa’ya veda maçını taraftarı önünde oynayacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz