Servis midibüsü yandı!

Olay Gölcük Merkez Mahallesi mevkii D-130 karayolu üzeri Yalova istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 41 P 4268 plakalı servis midibüsü, kimliği belirlenemeyen sürücüsü tarafından D-130 karayolu kenarına park edildi. Sürücünün aracından uzaklaşmasından bir süre sonra aracın iç kısmında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Araçtan çıkan dumanları gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, aracın kapısını açarak alevlere müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrasında yangın kısa sürede söndürülürken, servis midibüsü kullanılamaz hale geldi. Elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangın hakkında inceleme başlatıldı.