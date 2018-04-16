Doğan, Kandıralı çocukları çok mutlu etti

İzmit Belediyesi’nin desteği ile Kandıra Belediyesi’nce 530 öğrenciye bisiklet verildi. İlçe stadındaki bisiklet dağıtım törenine İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken, Kandıra Cumhuriyet Başsavcısı Hacı Hüseyin Daşdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Özkan, muhtarlar, öğretmenler, öğrenciler ile veliler katıldı. Bayram şenliğindeki bisiklet dağıtımında konuşan Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken “ bizim tek gayemiz siz sevgili çocuklarımızın mutlu olmanızdır. Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde, başbakanımızla, bakanlarımızla, milletvekillerimizle belediye başkanlarımızla sizlere daha çok nasıl hizmet edebiliriz diye gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Türkiye’ye örnek projeler hep bizim ilimizde yapılıyor. 3 yıldan bu yanan Kandıra’mızın çocuklarına da bisiklet heyecanını yaşattığı için Belediye Başkanımız, ağabeyimiz Dr. Nevzat Doğan’a teşekkürü bir borç biliyorum” dedi.

KANDIRA’DA BÜYÜK DEĞİŞİM VAR

Başkan Doğan da Kandıra’da üç yıldır bisiklet dağıtarak yaklaşık 2 bin öğrenciyi mutlu ettiklerini belirterek “Kandıra’mız Kocaeli’nin göz bebeğidir. Milletvekilliği dönemimden itibaren 17 yıldır Kandıra’ya sık sık geliyorum. Kandıra’da ki büyük değişimi gözlemliyor ve takip ediyorum. Milletvekilliği döneminden biliyorum, Kandıra’ndaki hastanelerimizi, okullarımızın, sağlık ocaklarımızın durumu içler acısıydı. Bugün Kandıra’mız köy yollarından, parklarına, hastanesinden, okullarına göre her anlamda çok güzel. Bir yandan devletimiz, hükümetimiz, bakanlıklarımız, diğer yandan Büyükşehir ve Kandıra Belediyecimiz hakikaten çok güzel bir işbirliği içerisindeler. Tabi ki bu birliktelik güzel işleri de beraberinde getiriyor. Bizde küçük küçük te olsa destekliyor ve birlikte projeler üretiyoruz.

BİZİM İÇİN HAYALDİ

Bizler sizin hizmetkârınızız. Bu hizmet anlayışı Cumhurbaşkanı’mızın hizmet anlayışı. Onun sağladığı ekonomik imkanlar sayesinde bu hizmetleri sunuyoruz. Bizim çocukluğumuz da bisiklet hayaldi. Biz çocuklarımızın sahip olduğu hiçbir imkana sahip olamadık. Ama 2002 yılından itibaren liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattı süreç bizi bu günlere getirdi.

SİZİN PARANIZI YİNE SİZİN İÇİN HARCIYORUZ

Biz bu dağıtımlarımızla aslında sizin paranızı yine sizin için kullanıyoruz. Ama dağıtırken de bunlar daha önce neden yoktu demekten de kendirimizi alamıyoruz. Para o zaman da vardı ama çarçur ediliyordu. Şimdi evlatlarımız için harcadığımız bu para eskiden başka yerlere gidiyordu. Sizin paranızı sizin için harcadığımız için Kandıra’mız, İzmit’imiz, Kocaeli’miz, ülkemiz artık çok daha iyi. Yarın daha iyi olacağız. Yeter ki birliğimizi beraberliğimizi koruyalım, elimizdekilerin kıyametini bilelim.

ÇOK ÇALIŞMALI, BİR VE BERABER OLMALIYIZ

Dünya ülkemizin üzerinde oyunlar oynuyor. Ama çok şükür ki bizim güçlü bir liderimiz var ve bizi bölmeyi, parçalamayı, yok etmeyi başaramıyorlar.1071 itibaren bizi bugünlere getiren büyüklerimizi ve şehitlerimizi de asla unutmayacağız. Bu mücadelemiz sonsuza dek devam edecek, bize düşen görev çok çalışmak, bir ve beraber olmak” şeklinde konuştu.

3 YILDA 2 BİNDEN FAZLA BİSİKLET

Konuşmasında bisikletin önemine de vurgu yapan Başkan Doğan “ bisiklet sadece çocuklarımızın üzerine binip gezdiği bir araç değildir. Bisiklet milli bir olaydır. Avrupa 30 yıldır bisiklet kullanıyor. Çünkü bisiklet sağlık, mutluluk, çevre ve ekonomi demektir. Bundan daha güzeli var mıdır? Bisiklet kullanmanın yaşı da yoktur. 3 yıldır 2 binden fazla bisikleti Kandıralı çocuklarımıza hediye ettik” dedi.