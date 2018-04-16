Geçen haftaki Düzyurt maçından tek değişiklik 2000’li Onur Öztonga’nın 11’e alınmasıydı. Ali Keten yedek ise bekledi. Onur’u akrabaları ve ailesi yalnız bırakmazken, genç futbolcu başarılı bir maçı geride bıraktı. Murat Başak ile birlikte savunma ortasını paylaşan Onur, gelecek adına umut veren bir performans daha ortaya koydu. Onur, ağabeylerinin mücadelesinin ve saha içinde kendisine olan yaklaşımının performansını ve motivasyonunu olumlu etkilediğini ifade etti.
Bugün 14:14 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:16 TSİ )
Onur Öztonga minnettar
Kocaelispor Teknik Direktörü Galip Gündoğdu, Kızılcabölük maçında beklenen kadroyu sahaya sürdü.
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Bugün 14:14 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz