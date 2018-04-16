Onur Öztonga minnettar

Geçen haftaki Düzyurt maçından tek değişiklik 2000’li Onur Öztonga’nın 11’e alınmasıydı. Ali Keten yedek ise bekledi. Onur’u akrabaları ve ailesi yalnız bırakmazken, genç futbolcu başarılı bir maçı geride bıraktı. Murat Başak ile birlikte savunma ortasını paylaşan Onur, gelecek adına umut veren bir performans daha ortaya koydu. Onur, ağabeylerinin mücadelesinin ve saha içinde kendisine olan yaklaşımının performansını ve motivasyonunu olumlu etkilediğini ifade etti.