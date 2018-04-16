Puanı resmen tek başına aldı

Genç futbolcu Kocaelispor karşısında sahaya 11’de çıktı ve son derece başarılı bir futbol ortaya koydu. Ramazan ile birlikte savunmanın ortasını paylaşan Kaan, golsüz sona eren maçta Ramazan ve Ali Helvacı ile birlikte en dikkat çeken isimler arasındaydı. Kaan bu sezon 27 lig, 3 de kupa maçında sahaya çıktı, stoper olmasına rağmen 6 gole imza attı.