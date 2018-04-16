Genç futbolcu Kocaelispor karşısında sahaya 11’de çıktı ve son derece başarılı bir futbol ortaya koydu. Ramazan ile birlikte savunmanın ortasını paylaşan Kaan, golsüz sona eren maçta Ramazan ve Ali Helvacı ile birlikte en dikkat çeken isimler arasındaydı. Kaan bu sezon 27 lig, 3 de kupa maçında sahaya çıktı, stoper olmasına rağmen 6 gole imza attı.
Bugün 14:15 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:17 TSİ )
Puanı resmen tek başına aldı
Bir dönem Kocaeli Birlikspor’da da forma giyen Kaan Dorak, iki sezondur Kızılcabölükspor formasını başarıyla terletiyor.
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Bugün 14:15 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz