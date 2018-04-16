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Assan Hanil, KOİF’18’e katıldı

Assan Hanil, Kocaeli Valiliği’nin koordinatörlüğünde iş arayanları ve işverenleri bir araya getirerek istihdama katkı sağlamak amacıyla, bu sene ilk kez düzenlenen Kocaeli İstihdam Fuarı ve Kariyer Günleri Fuarı’na katıldı

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Otomotiv yan sanayinin önemli ana parça tedarikçilerinden olan Assan Hanil, ilimizde düzenlenen Kocaeli İstihdam Fuarı ve Kariyer Günleri etkinliğine katıldı. İşverenleri ve iş arayanları bir araya getiren ve nitelikli iş gücü piyasası oluşturulmasına katkı sağlayan fuarda, standıyla yer alan Assan Hanil, katılımcılara şirketin sahip olduğu iş ve staj olanakları hakkında bilgi verdi.

“İNSAN KAYNAĞINA ERİŞİM KANALI”

Konuyla ilgili açıklamada yapan Assan Hanil İnsan Kaynakları Direktörü Bora Alptekin, “Kocaeli İstihdam Fuarı ve Kariyer Günleri Fuarı’nı işletmelerin, kısa, orta ve uzun vadede ihtiyaç duyduğu ve duyacağı işgücü açığını gidermesi ve istihdamın artmasına katkı sağlaması açısından oldukça önemsiyoruz. Bu önemli fuar, şirketimize nitelikli insan kaynağına erişimi için önemli fırsatlar sunarken, iş arayanlara da firmamızı tanıma ve bizlerle yüz yüze görüşme imkanı veriyor. Kocaeli ve bölge istihdamının daha da iyi seviyelere gelmesi için bu ve benzeri organizasyonlarda yer almaya devam edeceğiz” dedi.

187 FİRMA KATILDI

Uluslararası Fuar Merkezi’nde düzenlenen, üniversite öğrencilerinin ve mezunlarının yanı sıra mesleki eğitim almış nitelikli iş gücünün de yoğun ilgi gösterdiği fuarda 187 firma stant açtı. Katılımcıların iş başvurusunda bulundukları, çeşitli etkinlik ve söyleşilerin de ücretsiz olarak gerçekleştiği fuar 3 gün sürdü.

Bugün 14:22 TSİ - Ekonomi

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