Otomotiv üretimi yeni yükseldi

2018 yılı ocak-mart döneminde toplam üretim bir önceki yılın aynı dönemine paralel seviyede gerçekleşti, otomobil üretimi ise yüzde 5 oranında azaldı. Bu dönemde, toplam üretim 425 bin 183 adet, otomobil üretimi ise 285 bin 168 adet düzeyinde gerçekleşti. Türkiye otomotiv sanayiine yön veren 14 büyük üyesiyle sektörün çatı kuruluşu olan Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2018 yılı ocak-mart dönemine ait üretim, ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı.

İHRACATIN YÜZDE 20’Sİ OTOMOTİVDEN

Geçtiğimiz yılı tarihi rekorlarla geride bırakan otomotiv sanayii bu yılın ilk çeyreğinde önemli bir başarıya daha imza attı. OSD’nin açıkladığı verilere göre, otomotiv ihracatı tarihinde ilk kez mart ayında 3 milyar dolar sınırını aştı ve 3.198 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu başarı ile otomotiv sanayii, mart ayında ülkemiz ihracatının yüzde 21’ini, yılın ilk üç ayında ise yüzde 20’sini tek başına gerçekleştirdi.

OTOMOTİV İHRACATI YÜZDE 18 YÜKSELDİ

Bu yılın ocak-mart döneminde, toplam otomotiv ihracatı ise dolar bazında yüzde 18 oranında artış gösterdi ve 8,376 milyar dolar seviyesine ulaştı. Aynı dönemde döneminde toplam pazar yüzde 2 oranında artarak 163 bin 358 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde otomobil pazarı ise yüzde 5 oranında arttı ve 122 bin 310 adet olarak gerçekleşti.

AĞIR TİCARİDE YÜZDE 32 ARTIŞ

Ticari araç grubunda, yılın 3 aylık döneminde üretim yüzde 13 artarken, hafif ticari araç grubunda yüzde 12, ağır ticari araç grubunda ise yüzde 32 seviyesinde arttı. Geçen yılın aynı dönemine göre ise ticari araç pazarı yüzde 7 ve hafif ticari araç pazarı yüzde 10 oranında azalırken, ağır ticari araç grubunda ise pazar yüzde 30 arttı. Ağır ticari araç grubundaki bu artış baz etkisi kaynaklı olup, pazar daralması son 3 yılda yüzde 55 seviyesine ulaştı.

İHRACAT RAKAMLARI

2018 yılı ocak-mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 3 oranında, otomobil ihracatı ise yüzde 8 oranında azaldı. Bu dönemde, toplam ihracat 344 bin 257 adet, otomobil ihracatı ise 234 bin 889 adet düzeyinde gerçekleşti. Otomotiv ihracatı dolar bazında yüzde 18 artarken, Euro bazında ise yüzde 2 arttı. Bu dönemde toplam otomotiv ihracatı 8.376 milyar dolar olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüzde 9 artarak 3.293 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.