Düve projesinde son tarih 7 Mayıs

Et ithalatını önlemek ve Türkiye’nin büyükbaş dişi hayvan varlığını artırmak amacıyla başlatılan 250 Bin Düve Projesi’nde üreticilerden 7 Mayıs’a kadar başvuru alınacak. Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği (Tarım Kredi) Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, 250 Bin Düve Projesi'ne ilişkin değerlendirmede bulundu.

KAPASİTEYE GÖRE

Ülkedeki büyükbaş dişi hayvan varlığını artırmak amacıyla başlatılan projeyle, üreticinin ahırlarındaki kapasitenin ortalama 15 başa tamamlanmasının hedeflendiğini belirten Poyraz, “Ahırlardaki eksik kapasiteyi tamamlayacağız. Örneğin 15 hayvanlık kapasitesi olan bir üreticinin 5 baş hayvanı varsa 10 daha vereceğiz” diye konuştu. Poyraz, projeye katılım için çeşitli kriterler belirlediklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

3 YILLIK PROJE

“Hayvancılık yapanlar ve kurulu altyapısı olanlara düve vereceğiz. Geçmişte dişi hayvanların kesime gönderilmesi sorununu çok yaşadık. Bu nedenle 2 Nisan 2018 ve öncesinde büyükbaş hayvancılığı yapıyor olma ve en az 15 baş kapasiteli ahır şartımız var. Tarım Kredi Kooperatifi üyesi olunması gerekiyor. Başvuru tarihine kadar kooperatif üyesi olup, müracaat edebilirler. Üreticinin, ahırın bulunduğu yerde ikamet etmesi gerekiyor. Proje için kredi kullanmaya uygun mali durumda da olunmalı. 3 yıllık bir proje, bu yılki başvuruları ise 7 Mayıs'a kadar alacağız.”