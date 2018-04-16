Pirelli’den yeni lastik

Pirelli marka ticari lastiklerinin üreticisi Prometeon Türkiye, iz bırakmak üzere yola çıktığı 2018 yılında sunduğu ProTruck gibi yenilikçi hizmetlerin yanı sıra, pazarın ihtiyaçları doğrultusunda ürün çeşitliliğini de artırmaya devam ediyor. 2017 sonunda yüzde 21’i aşan pazar payına ulaşan ve pazardan daha hızlı büyüyen Prometeon bölgesel kullanım segmentine yönelik yeni lastiği ST25 Plus'ı pazara sundu.

İTALYA’DA GELİŞTİRİLDİ

Türkiye treyler pazarının ihtiyaçlarına yönelik olarak 385/65R22.5 ölçüsünde İtalya'daki Ar-Ge merkezi ile ortak geliştirilen yeni lastik, rakiplerine kıyasla en optimum fiyat performans oranını sunuyor. Pazardaki en iyi etiket değerlerine sahip treyler lastiği olan ST25 Plus, Prometeon'un hızla büyüyen bu segmentteki öncülüğünü daha da güçlendirecek.