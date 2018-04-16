Ataevler’de pazar yeri değişti

Yaya ve araç trafiğini engellemeyecek şekilde kurulan semt pazarında gelen taleplerini değerlendiren belediye başkanı Hüseyin Üzülmez, yeni pazarda satış yapan esnafa hayırlı işler diledi.
“SORUNU ÇÖZDÜK”
Üzülmez’e pazar gezisi sırasında başkan yardımcısı Murat Balaban ve zabıta müdürü Ali Özbayraklı eşlik etti. Belde kültüründen şehir kültürüne geçiş yaptıklarını dile getiren Başkan Üzülmez, “Ataevler’de yaşanan pazar sorununu çözdük. Yeni yerine taşınan pazardan vatandaşlarımızın memnun olduklarını gördük” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz