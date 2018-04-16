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Bugün 14:31 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 14:33 TSİ )

Ataevler’de pazar yeri değişti

Kartepe Ataevler Mahallesi Kemal Paşa Caddesi üzerinde uzun zamandır hizmet veren semt pazarcı esnafının ve vatandaşların talebi sonrasında İsmetpaşa Caddesi’ne alındı.

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Yaya ve araç trafiğini engellemeyecek şekilde kurulan semt pazarında gelen taleplerini değerlendiren belediye başkanı Hüseyin Üzülmez, yeni pazarda satış yapan esnafa hayırlı işler diledi.

“SORUNU ÇÖZDÜK”

Üzülmez’e pazar gezisi sırasında başkan yardımcısı Murat Balaban ve zabıta müdürü Ali Özbayraklı eşlik etti. Belde kültüründen şehir kültürüne geçiş yaptıklarını dile getiren Başkan Üzülmez, “Ataevler’de yaşanan pazar sorununu çözdük. Yeni yerine taşınan pazardan vatandaşlarımızın memnun olduklarını gördük” dedi.

Bugün 14:31 TSİ - Ekonomi

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