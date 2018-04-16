MehmET’im Steakhouse açıldı

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Kentimizde kısa süre içinde steakhouse kültürüne keyifli ve lezzetli yeni bir bakış açısı kazandıran MehmET’im Steakhouse, Derince’deki şubesini hizmete açtı. Derince Yavuz Sultan Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde faaliyete geçen MehmET’im Steakhouse’nin açılışına Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut da katıldı.