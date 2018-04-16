Kentimizde kısa süre içinde steakhouse kültürüne keyifli ve lezzetli yeni bir bakış açısı kazandıran MehmET’im Steakhouse, Derince’deki şubesini hizmete açtı. Derince Yavuz Sultan Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde faaliyete geçen MehmET’im Steakhouse’nin açılışına Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut da katıldı.
Bugün 14:32 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 14:34 TSİ )
MehmET’im Steakhouse açıldı
Kentimizde kısa süre içinde steakhouse kültürüne keyifli ve lezzetli yeni bir bakış açısı kazandıran MehmET’im Steakhouse, Derince’deki şubesini hizmete açtı.
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Bugün 14:32 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz