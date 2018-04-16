Fulltrip’te online vize dönemi başladı

Online vize servisi sayesinde başvurudan evrak takibine, konsolosluk işlemlerinden pasaport teslimine tüm süreci Fulltrip ekipleri takip ediyor. Fulltrip otel, uçak bilet, araç kiralama, tur seçenekleri, şehir rehberi ve vize gibi her tür hizmeti tek bir platform üzerinden sunarak dijital seyahat sektörüne farklı bir bakış açısı getiriyor.