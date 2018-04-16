Online vize servisi sayesinde başvurudan evrak takibine, konsolosluk işlemlerinden pasaport teslimine tüm süreci Fulltrip ekipleri takip ediyor. Fulltrip otel, uçak bilet, araç kiralama, tur seçenekleri, şehir rehberi ve vize gibi her tür hizmeti tek bir platform üzerinden sunarak dijital seyahat sektörüne farklı bir bakış açısı getiriyor.
Bugün 14:40 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 14:41 TSİ )
Fulltrip’te online vize dönemi başladı
Türkiye’nin dijital seyahat platformu Fulltrip, kullanıcıların uçtan uca tatil planlamalarına vize sürecini de ekliyor.
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Bugün 14:40 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz