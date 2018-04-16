Ağbal, yaptığı yazılı açıklamada, Mart 2018 dönemine ilişkin bütçe gerçekleşmelerini değerlendirdi. Bütçe gelirlerinin martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,4 artarak 48,2 milyar lira, bütçe giderlerinin ise yüzde 16,8 artışla 68,4 milyar lira olarak gerçekleştiğini aktaran Ağbal, bu çerçevede bütçe açığının 20,2 milyar lira, faiz dışı açığın ise 10,6 milyar lira olduğunu ifade etti.
Bugün 14:40 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 14:41 TSİ )
Mart ayı bütçe dengesi açıklandı
Maliye Bakanı Naci Ağbal, bütçenin mart ayında 20,2 milyar lira açık verdiğini açıkladı.
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Bugün 14:40 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz