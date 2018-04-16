Mart ayı bütçe dengesi açıklandı

Ağbal, yaptığı yazılı açıklamada, Mart 2018 dönemine ilişkin bütçe gerçekleşmelerini değerlendirdi. Bütçe gelirlerinin martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,4 artarak 48,2 milyar lira, bütçe giderlerinin ise yüzde 16,8 artışla 68,4 milyar lira olarak gerçekleştiğini aktaran Ağbal, bu çerçevede bütçe açığının 20,2 milyar lira, faiz dışı açığın ise 10,6 milyar lira olduğunu ifade etti.