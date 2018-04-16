Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 14:41 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 14:42 TSİ )

Emeklilerin zam oranları belli oldu

Yaklaşık 9 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisine temmuz ayında bu yılın ilk yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

2018 yılı programında, enflasyon tahminlerine göre bu zammın yüzde 4.02 olabileceği öngörüsü yer alıyor. Eğer tahmin gerçekleşirse en düşük maaş; esnaf emeklilerinde bin 405 liradan bin 461 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda bin 569 liradan bin 632 liraya, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda ise 935,60 liradan 973,21 liraya çıkacak.

AYLIKLAR YÜKSELECEK

Halen en yüksek maaş ise 4 bin 481 lira 26 kuruş seviyesinde bulunuyor. Eğer zam yüzde 4.02 olarak gerçekleşirse, bu maaş 180,14 lira artışla 4 bin 661 lira 40 kuruşa çıkacak. Ayrıca temmuz ayında maaşlar artacağı için, her ay verilen ek ödeme de yükselecek. Maaşın yüzde 4'ü-5'i oranında hesaplanan ek ödeme, aylığın yükselmesiyle zamlanacak.

Bugün 14:41 TSİ - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Bakandan et müjdesi! mask
Bakandan et müjdesi!
Üzerinde bu yazı yoksa almayın! mask
Üzerinde bu yazı yoksa almayın!
Ehliyeti olmayan araç satamayacak! mask
Ehliyeti olmayan araç satamayacak!
Milyonlarca kadın çalışana müjde mask
Milyonlarca kadın çalışana müjde
İzmit Simidi’ni KOÜ tanıtıyor mask
İzmit Simidi’ni KOÜ tanıtıyor
e-ticaret yetmedi bir de s-ticaret çıktı mask
e-ticaret yetmedi bir de s-ticaret çıktı
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Derince Belediyesi bu ihmali gözünden kaçırıyor... mask
Derince Belediyesi bu ihmali gözünden kaçırıyor...
Kuaför tabancayla vuruldu! mask
Kuaför tabancayla vuruldu!
Bu evlerden satın alan vatandaş dertli! mask
Bu evlerden satın alan vatandaş dertli!
Evlilik hazırlığı yaparken cenazesi geldi mask
Evlilik hazırlığı yaparken cenazesi geldi
Maaşı o seviyede olanlara zam yapılabilir! mask
Maaşı o seviyede olanlara zam yapılabilir!
Komplo Teorisyeni: 23 Nisan'da kıyamet kopacak mask
Komplo Teorisyeni: 23 Nisan'da kıyamet kopacak

GALERİ

4 kişinin öldüğü kaza kamerada! mask
4 kişinin öldüğü kaza kamerada!
Oturma eylemine su engeli! mask
Oturma eylemine su engeli!
Feci kazada 4 Körfezli hayatını kaybetti! mask
Feci kazada 4 Körfezli hayatını kaybetti!
Şampiyonlar Şampiyonu Kupası sahibini buldu mask
Şampiyonlar Şampiyonu Kupası sahibini buldu
Bitcoin üretim cihazları iş yerini yakarak kül etti mask
Bitcoin üretim cihazları iş yerini yakarak kül etti
Kocaelispor-Kızılcabölük maçının dikkat çeken anları mask
Kocaelispor-Kızılcabölük maçının dikkat çeken anları
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL