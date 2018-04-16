Emeklilerin zam oranları belli oldu

2018 yılı programında, enflasyon tahminlerine göre bu zammın yüzde 4.02 olabileceği öngörüsü yer alıyor. Eğer tahmin gerçekleşirse en düşük maaş; esnaf emeklilerinde bin 405 liradan bin 461 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda bin 569 liradan bin 632 liraya, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda ise 935,60 liradan 973,21 liraya çıkacak.

AYLIKLAR YÜKSELECEK

Halen en yüksek maaş ise 4 bin 481 lira 26 kuruş seviyesinde bulunuyor. Eğer zam yüzde 4.02 olarak gerçekleşirse, bu maaş 180,14 lira artışla 4 bin 661 lira 40 kuruşa çıkacak. Ayrıca temmuz ayında maaşlar artacağı için, her ay verilen ek ödeme de yükselecek. Maaşın yüzde 4'ü-5'i oranında hesaplanan ek ödeme, aylığın yükselmesiyle zamlanacak.