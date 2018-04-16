SP Körfez’den coşkulu kongre

Saadet Partisi (SP) Körfez İlçe teşkilatının olağan genel kurulu önceki gün Körfez Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde yapıldı. Mevcut başkan Ömer Faruk Coşkun’un tek aday olduğu genel kurulda partililerin yoğun ilgisi ve partililerin coşkusu görülmeye değerdi.

SİYASİLER DE KATILDI

Gerçekleşen kongreye katılanlar arasında SP Genel Başkan yardımcıları Mesut Doğan ve Sinan Ejderoğlu, GİK Üyesi ve İl Müfettişi Recep Sarıdoğan, il başkanı Nurettin Çelik, AKP Körfez İlçe Başkanı Şener Söğüt, MHP Körfez İlçe Başkanı Zeki Gürsu, İYİ Parti Körfez İlçe Başkan Yardımcısı Naci Kara, Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, Pazarcılar Odası Başkanı Zafer Şahin, Kocaeli Karslılar Derneği Başkanı Ali Can Kazgan, Kars-Ardahan-Iğdır Vakfı Başkanı Mehmet Irak, Körfez Esnaf Odası Başkanı Yahya Öztürk, Pazarcılar Odası Başkanı Zafer Şahin, muhtarları ve STK temsilcileri ile vatandaşlar yer aldı.

“HEPİMİZ ERBAKAN’IZ”

Kongrenin açılışında konuşan SP Körfez İlçe Başkanı Ömer Faruk Çoşkun, “Bu toplantı sadece bir kongre değil, 1969 toprağa düşmüş bir fidanın dev bir çınar ağacı olup geçmiş ve geleceği kucaklamış bir anı yaşıyoruz. Yeryüzünde nerede bir mazlum varsa orada milli görüşçüler vardır. Bizler; hasta annesine ekmek götürebilmek için, ekmek arabasının arkasından yalın koşan çocuğun acısını yüreğinde hissederek gözyaşı döken Necmettin Erbakan’larız” dedi.

“KARAMOLLAOĞLU’NUN YOL ARKADAŞIYIZ”

Saadet Partisi olarak dertlerinin iktidar olmadığını söyleyen Coşkun, “Biz, Afrikalı bir anne ‘O tabaktaki yemek bitmeden sofradan kalkmak yok!’ sözünü söyleyene kadar bilge başkan Temel Karamollaoğlu’nun yol arkadaşlarıyız. Bu salondan sizlere de bir çağrımız var; yeryüzündeki işgalleri durdurmak için buradan başlıyoruz. Ektiği ürünü para etmeyen çiftçimizin sesi olabilmek, satılan yerli ve milli fabrikalarımızı yeniden inşa etmek için başlıyoruz” diye konuştu.

“YENİDEN BÜYÜK TÜRKİYE”

Coşkun, programdaki konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Köprü, yol, tünel bunlardan önce üreten fabrikaları yapmalıyız. Gençliğimiz, geleceğimizdir. Türkiye’nin aydınlık geleceği için, eğitimin sadece tablet ve bisiklet dağıtmaktan ibaret olmadığını göstermek için, kutuplaştırmayı, ayrıştırmayı durdurmak ve yeniden büyük Türkiye’yi birlikte kurmak için başlıyoruz.”

YÖNETİM KURULU

Ömer Faruk COŞKUN

Mehmet Ali TAHTALI

Cüneyt ÖRGÜT

Abdulkadir KAYMAK

Fatih SARIDOĞAN

Cevat BEYTEKİN

Hikmet AYDIN

Sezai YOLDAŞ

Ömer UMUTLU

Fikri ÖZDEMİR

Süleyman DUMAN

İlhan YILDIRIM

Hayati DOĞAN

İlhan GÜNEŞ

İsmail YILDIZ

İL KONGRE DELEGELERİ

Ömer Faruk COŞKUN

Mehmet Ali TAHTALI

Hikmet AYDIN

Fatih SARIDOĞAN

İlhan GÜNEŞ

Fikri ÖZDEMİR

Abdulkadir KAYMAK

Ömer UMUTLU

İsmail ÜNLÜ

İsmail YILDIZ

Recep KARABAY

Sezai YOLDAŞ

Memet KARS

Rahmetullah KARUK

Hayati DOĞAN

Betül ULUDAĞ

Davut KOCA

İslam BAKDEMİR

Ahmet BAKDEMİR

Necip ÖZKAN

Okan EROL

İbrahim ÖZKAN

Bülent YILDIZ

Süleyman SEVER

İlhan YILDIRIM

Osman TAHTALI

Mehmet KAYMAK

Recep BEKLEYEN

Mehmet YAVUZ

Ayşegül AKTAŞ

Firdevs KALKAN

Nihal SEVER

Süleyman DUMAN

Ünal AKTAŞ

Recep SARIDOĞAN

İshak SATILMIŞ

Halit ÇANTI

Cevat BEYTEKİN

Ahmet ÖZBAY

Mustafa KALKAN

Ayşe SARIDOĞAN

Elif AYDIN

Şengül DOĞAN

Emine YOLDAŞ

Sabriye KARABAY

Nurlan ÖRGÜT

Aysel BEYTEKİN

Ömer CÖMERT

Faik DEMİRTAŞ

Mehmet Feyzi YILMAZ

Yakup ÖZER

Cüneyt ÖRGÜT