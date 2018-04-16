SP Körfez’den coşkulu kongre

Saadet Partisi (SP) Körfez İlçe teşkilatının olağan genel kurulu önceki gün Körfez Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde yapıldı. Mevcut başkan Ömer Faruk Coşkun’un tek aday olduğu genel kurulda partililerin yoğun ilgisi ve partililerin coşkusu görülmeye değerdi.
SİYASİLER DE KATILDI
Gerçekleşen kongreye katılanlar arasında SP Genel Başkan yardımcıları Mesut Doğan ve Sinan Ejderoğlu, GİK Üyesi ve İl Müfettişi Recep Sarıdoğan, il başkanı Nurettin Çelik, AKP Körfez İlçe Başkanı Şener Söğüt, MHP Körfez İlçe Başkanı Zeki Gürsu, İYİ Parti Körfez İlçe Başkan Yardımcısı Naci Kara, Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, Pazarcılar Odası Başkanı Zafer Şahin, Kocaeli Karslılar Derneği Başkanı Ali Can Kazgan, Kars-Ardahan-Iğdır Vakfı Başkanı Mehmet Irak, Körfez Esnaf Odası Başkanı Yahya Öztürk, Pazarcılar Odası Başkanı Zafer Şahin, muhtarları ve STK temsilcileri ile vatandaşlar yer aldı.
“HEPİMİZ ERBAKAN’IZ”
Kongrenin açılışında konuşan SP Körfez İlçe Başkanı Ömer Faruk Çoşkun, “Bu toplantı sadece bir kongre değil, 1969 toprağa düşmüş bir fidanın dev bir çınar ağacı olup geçmiş ve geleceği kucaklamış bir anı yaşıyoruz. Yeryüzünde nerede bir mazlum varsa orada milli görüşçüler vardır. Bizler; hasta annesine ekmek götürebilmek için, ekmek arabasının arkasından yalın koşan çocuğun acısını yüreğinde hissederek gözyaşı döken Necmettin Erbakan’larız” dedi.
“KARAMOLLAOĞLU’NUN YOL ARKADAŞIYIZ”
Saadet Partisi olarak dertlerinin iktidar olmadığını söyleyen Coşkun, “Biz, Afrikalı bir anne ‘O tabaktaki yemek bitmeden sofradan kalkmak yok!’ sözünü söyleyene kadar bilge başkan Temel Karamollaoğlu’nun yol arkadaşlarıyız. Bu salondan sizlere de bir çağrımız var; yeryüzündeki işgalleri durdurmak için buradan başlıyoruz. Ektiği ürünü para etmeyen çiftçimizin sesi olabilmek, satılan yerli ve milli fabrikalarımızı yeniden inşa etmek için başlıyoruz” diye konuştu.
“YENİDEN BÜYÜK TÜRKİYE”
Coşkun, programdaki konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Köprü, yol, tünel bunlardan önce üreten fabrikaları yapmalıyız. Gençliğimiz, geleceğimizdir. Türkiye’nin aydınlık geleceği için, eğitimin sadece tablet ve bisiklet dağıtmaktan ibaret olmadığını göstermek için, kutuplaştırmayı, ayrıştırmayı durdurmak ve yeniden büyük Türkiye’yi birlikte kurmak için başlıyoruz.”
YÖNETİM KURULU
Ömer Faruk COŞKUN
Mehmet Ali TAHTALI
Cüneyt ÖRGÜT
Abdulkadir KAYMAK
Fatih SARIDOĞAN
Cevat BEYTEKİN
Hikmet AYDIN
Sezai YOLDAŞ
Ömer UMUTLU
Fikri ÖZDEMİR
Süleyman DUMAN
İlhan YILDIRIM
Hayati DOĞAN
İlhan GÜNEŞ
İsmail YILDIZ
İL KONGRE DELEGELERİ
Ömer Faruk COŞKUN
Mehmet Ali TAHTALI
Hikmet AYDIN
Fatih SARIDOĞAN
İlhan GÜNEŞ
Fikri ÖZDEMİR
Abdulkadir KAYMAK
Ömer UMUTLU
İsmail ÜNLÜ
İsmail YILDIZ
Recep KARABAY
Sezai YOLDAŞ
Memet KARS
Rahmetullah KARUK
Hayati DOĞAN
Betül ULUDAĞ
Davut KOCA
İslam BAKDEMİR
Ahmet BAKDEMİR
Necip ÖZKAN
Okan EROL
İbrahim ÖZKAN
Bülent YILDIZ
Süleyman SEVER
İlhan YILDIRIM
Osman TAHTALI
Mehmet KAYMAK
Recep BEKLEYEN
Mehmet YAVUZ
Ayşegül AKTAŞ
Firdevs KALKAN
Nihal SEVER
Süleyman DUMAN
Ünal AKTAŞ
Recep SARIDOĞAN
İshak SATILMIŞ
Halit ÇANTI
Cevat BEYTEKİN
Ahmet ÖZBAY
Mustafa KALKAN
Ayşe SARIDOĞAN
Elif AYDIN
Şengül DOĞAN
Emine YOLDAŞ
Sabriye KARABAY
Nurlan ÖRGÜT
Aysel BEYTEKİN
Ömer CÖMERT
Faik DEMİRTAŞ
Mehmet Feyzi YILMAZ
Yakup ÖZER
Cüneyt ÖRGÜT
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz