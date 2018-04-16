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İYİ Parti’den CHP’ye ziyaret

Meral Akşener’in genel başkanlığında kurulan İYİ Parti’de Başiskele İlçe yönetimi, önceki gün CHP’ye ziyarette bulundu.

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İYİ Parti İlçe Başkanı Şaban Gençer’e ziyaretinde parti yöneticileri İlkmur Lüleci, Huriye Hülya Eren, Mehmet Baştürk ve İsmail Kar eşlik etti. CHP’li ilçe başkanı İrfan Keskin ise yönetimi ile birlikte İYİ Partilileri oldukça sıcak bir şekilde karşıladı.

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK

Kent ve ulusal alandaki siyasi gündemin ele alındığı buluşmada Başiskele’nin sorunları da masaya yatırıldı. Her iki partinin çözüm düşüncelerinin dile getirildiği ziyarete CHP ve İYİ Parti yöneticileri gelecek yıl yapılacak olan yerel, genel ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sandıkların güvenliği konusunda işbirliği içinde olacaklarını ifade ettiler.

Bugün 14:45 TSİ - Siyaset

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