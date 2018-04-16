Kocaeli’ye 3 yeni ambulans daha

Sağlık Bakanlığı tarafından Kocaeli’ ye gönderilen 3 tam donanımlı ambulansın teslimi için tören düzenlendi. Yeni ambulansların teslimi ile Kocaeli’de bulunan ambulans sayısı 71’e yükseldi. İl Ambulans Servisi Başhekimliği bahçesinde gerçekleştirilen törene İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Şenol Ergüney, Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Arzu Kara Aşı, Başhekim Dr. Serhat Karatepe, birim sorumluları ve sağlık çalışanları katıldı.

“EN ÜST DÜZEY DONANIMLAR”

Kurdele kesimi öncesinde konuşan İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Şenol Ergüney, “Binlerce ambulansla 7-24 en kaliteli hizmetlerin verildiği bir döneme geçmiş bulunuyoruz. İlimizde de güçlü bir sağlık ordumuz var. Şuanda ambulans sayımız 70’i geçmiş durumda. İnşallah 2 sene içerisinde istasyon sayılarımızı da artıracağız. 3 yıl içinde de tüm 112 istasyonlarımızı ya yeniden yapacağız, ya da yenilemiş olacağız. Yıllık asgari olarak 10 ile 15 adet istasyonumuzu modernize edeceğiz. 3 sene içerisinde ilimizdeki hem sağlık yatırımları ile ilgili hedeflerimiz hem de 112 istasyonları ile ilgili hedeflerimiz tamamlanmış olacak” şeklinde konuştu.

AMBULANSLAR TESLİM EDİLDİ

Op. Dr. Ergüney, “Arkadaşlarımız gece-gündüz fedakarca çalışıyorlar. Kendilerine çalışmalarından ötürü teşekkür ediyorum. Buradan kamuoyuna da 112 hatlarını gereksiz aramalar yaparak meşgul etmemelerini önemle rica ediyorum. Çünkü bu esnada başka bir hasta ölümle pençeleşiyor olabilir. Yeni hizmete giren 3 tam donanımlı ambulansımızın hayırlı olmasını temenni ediyor tüm çalışma arkadaşlarıma başarılar diliyorum” dedi. Törenin ardından ambulanslar; Kartepe 1 No’lu, Başiskele 1 No’lu ve İzmit 7 No’lu istasyonlara teslim edildi.

AMBULANS SAYISI 71’E YÜKSELDİ

Sağlık Bakanlığından yeni gelen ve dağıtımı yapılan ambulanslar ile birlikte ilimizde; 2 tanesi kar paletli ambulans, 1 tanesi obez ambulans, 1 tanesi 4 yataklı travma ambulansı olmak üzere toplam 71 ambulans hizmet vermeye başladı.