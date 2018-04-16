Bilim Merkezi’nde ‘Mars ve Merih Mimari Tasarım’ sergisi

Kocaeli Bilim Merkezi, birçok atölye ve etkinliğin yanı sıra eğitim, kültür, sanat ve bilim sergilerine de ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Kocaeli Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi öğrencileri tarafından hazırlanan 'Merih 2100: Yeni Dünya/Mars 2100: Terra Nova Atölyesi' sergisi Bilim Merkezi’nde açıldı. Sergi açılışına KOÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nilgün Fığlalı, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nezihi Köprübaşı, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Salih Akbaş, Asayiş Şube Müdürü Jandarma Yarbay Murat Filiz, akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

20 NİSAN’A KADAR AÇIK

Açılış töreninin ardından protokol üyeleri sergi alanını gezerek öğrencilerden bilgi aldılar. ''Merih 2100: Yeni Dünya/Mars 2100: Terra Nova Atölyesi'' sergisinin yürütücüleri Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden öğretim üyesi Dr. Ersan Koç ile Mimarlık Bölümünden Arş. Gör. Büşra Özaydın Çat, sergiye yoğun katılım beklediklerini belirtti. Kocaeli Bilim Merkezi’ndeki sergi 20 Nisan’a kadar ziyaret edilebilecek.