Başiskele’ye 8’inci yıldız İlyas Şeker’den

Başiskele Serdar Mahallesi Derebey Sokak’ta (Şehit Jandarma Er Fatih Sultan Karaaslan Parkı’nın yanında) yapılan Sosyal Yaşam Gençlik ve Spor Merkezi’nin açılışı yoğun bir katılımla gerçekleşti. Kur’an-ı Kerim tilaveti, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan açılış programına AKP Kocaeli Milletvekilleri Zeki Aygün, İlyas Şeker, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Başiskele Kaymakamı Atila Kantay, Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, AKP İlçe Başkanı Şahin Talus, İlçe Müftüsü Abdulsamet Erkul, Serdar Mahallesi Muhtarı Yaşar Erdaş, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“5’İNCİ AMA SONUNCU DEĞİL”

Açılışta ilk olarak konuşan Serdar Mahallesi Muhtarı Yaşar Erdaş mahalle halkı adına ve özellikle gençler adına Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz’a teşekkür etti. Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, “Açılışını gerçekleştirdiğimiz gençlik merkezi ve sosyal yaşam merkezimiz Başiskele’de 5’inci ama sonuncu değil. Aynı hızla diğer mahallelerimizde yenilerini yaparak hizmete sunacağız. Amacımız, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın başlatmış olduğu kılavuz gençlik modelinin, Türkiye’deki modelini Başiskele’de uygulayabilmek. Yapmak istediğimiz günü kurtarmak değildir” dedi.

“BOŞLUKTAN MARAZ DOĞAR”

Başiskele Kaymakamı Atila Kantay, “Başiskele’de yedi yıldızın içi boş değil. İçi vicdanla, adaletle, çalışma, azim ve imanla doldurulmuş bir yedi yıldız. Başkanına inanan ekip arkadaşları ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi. Başkan İbrahim Karaosmanoğlu, “Gençlerimizin hayatına dokunan, gençlerle bütünleşen tesisler yapmaya devam edeceğiz. İnsan hayatı boşluk kabul etmez. Boşluktan maraz doğar” dedi.

“8’İNCİ YILDIZI DA EKLEYİN”

Milletvekili İlyas Şeker ise “Yerimde otururken 7 yıldızı okudum. Bu 7 yıldız tamam da bu tesisle birlikte ve sizin gençliğe verdiğiniz önemi de bildiğim için oraya 8’inci yıldızı da eklemeniz lazım. Vatanına milletine bağlı, örf ve adetlerine saygı gösteren, inancını yaşayan bir gençliğin yetişmesine vesile olduğu için başkanımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

720 METREKARE

Serdar Mahallesi Sosyal Yaşam Gençlik ve Spor Merkezi, 720 metrekare alandan oluşuyor. Şark köşesi, toplantı odası, kafeterya, mescit ve duş alma yerleri ile 65 adet spor aletinin bulunduğu salonda diğer spor merkezlerinden farklı olarak 165 metrekarelik alanda Okçuluk Salonu bulunuyor.