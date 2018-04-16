6 ilçede bu mahallelere elektrik verilemeyecek!

19.04.2018 tarihinde bakım ve onarım çalışması çerçevesinde Körfez ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Atalar Mah.,
19.04.2018 tarihinde Karamürsel ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Fevzi Çakmak Mah.,
19.04.2018 tarihinde Kandıra ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Sinanlıbilallı Köyü,
19.04.2018 tarihinde İzmit ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Çubukluosmaniye Köyü,
19.04.2018 tarihinde İzmit ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Yeşilova Mah.,
20.04.2018 tarihinde Derince ilçesinde saat 09:00 ile 16:00 arasında Sırrıpaşa Mah.,
20.04.2018 tarihinde Derince ilçesinde saat 09:00 ile 16:00 arasında Çınarlı Mah.,
20.04.2018 tarihinde Karamürsel ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Kızderbent Köyü,
20.04.2018 tarihinde Derince ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında İbnisina Mah.,
20.04.2018 tarihinde Kartepe ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Hacı Mustafa Mah.,
20.04.2018 tarihinde İzmit ilçesinde saat 09:00 ile 16:00 arasında Yenidoğan Mah., Gültepe Mah., Yenidoğan Mah., Zabıtan Mah., Yenidoğan Mah.,
20.04.2018 tarihinde İzmit ilçesinde saat 09:00 ile 11:00 arasında Tepeköy Mah.,
20.04.2018 tarihinde Başiskele ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Yeşilyurt Mah.,
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz