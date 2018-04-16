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6 ilçede bu mahallelere verilemeyecek!

Elektrik dağıtım kurumu olan SEDAŞ, yaptığı yazılı açıklamada bakım onarım gibi sebeplerden ötürü ilimizde yapılacak olan planlı elektrik kesintilerini bildirdi:

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19.04.2018 tarihinde bakım ve onarım çalışması çerçevesinde Körfez ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Atalar Mah.,

19.04.2018 tarihinde Karamürsel ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Fevzi Çakmak Mah.,

19.04.2018 tarihinde Kandıra ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Sinanlıbilallı Köyü,

19.04.2018 tarihinde İzmit ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Çubukluosmaniye Köyü,

19.04.2018 tarihinde İzmit ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Yeşilova Mah.,

20.04.2018 tarihinde Derince ilçesinde saat 09:00 ile 16:00 arasında Sırrıpaşa Mah.,

20.04.2018 tarihinde Derince ilçesinde saat 09:00 ile 16:00 arasında Çınarlı Mah.,

20.04.2018 tarihinde Karamürsel ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Kızderbent Köyü,

20.04.2018 tarihinde Derince ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında İbnisina Mah.,

20.04.2018 tarihinde Kartepe ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Hacı Mustafa Mah.,

20.04.2018 tarihinde İzmit ilçesinde saat 09:00 ile 16:00 arasında Yenidoğan Mah., Gültepe Mah., Yenidoğan Mah., Zabıtan Mah., Yenidoğan Mah.,

20.04.2018 tarihinde İzmit ilçesinde saat 09:00 ile 11:00 arasında Tepeköy Mah.,

20.04.2018 tarihinde Başiskele ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Yeşilyurt Mah.,

Bugün 15:58 TSİ - Gündem

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