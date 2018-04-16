Yenilikçi Ekosistemler Projesi tanıtıldı

Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği Bakanlığı, Avrupa Birliği Eğitim Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı’na bağlı Türkiye Ulusal Ajansı’nın oluşturduğu ve 6 ortak Doğu Marmara Kalkınma Ajansı(MARKA), Kocaeli Sanayii Odası(KSO), Sabancı Üniversitesi, DOMINUS, İED, WISMAR tarafından organize edilen “Öğrenen ve Yenilikçi Kobiler İçin Bölgesel Ekosistemin Oluşturulması-Yenilikçi Ekosistemler” projesinin tanıtımı tarihi İzmit Tren Garı Binası’nda gerçekleştirildi. Programa projeye destek veren kurumların temsilcileri katıldı. Programda açılış konuşmasını yapan MARKA Genel Sekreteri Dr. Mustafa Çöpoğlu, katılımcılara teşekkür ederek sözü MARKA Proje Uygulama Birimi Uzmanı Hülya Bayrak’a bıraktı.

Sunum yapıldı

Proje hakkında bilgilendirme sunumunu yapan MARKA Proje Uygulama Birimi Uzmanı Hülya Bayrak, “Artık inovasyonun günümüzde büyük ve küçük ölçekli KOBİ’ler için önemi oldukça büyüktür. Bu bölge planıyla birlikte hazırladığımız diğer projelerimizle birlikte uygulanacak stratejilerle yola çıkıldı. Projenin amacı Doğu Marmara Bölgesindeki KOBİ’lerinin inovasyon kapasitelerini geliştirmek için küresel eğilimler, bölgesel ihtiyaç ve koşullar doğrultusunda yeni bir inovatif iş modeli geliştirmek ve bu modeli uygulayacak insan kaynağı yetiştirmek üzere hayat boyu öğrenme modülleri tasarlamaktır. Toplam bütçesi 220 bin 220 Avro olan proje ile bölgedeki KOBİ'lerin inovasyon kapasitesine dair mevcut durum tespiti yapılacak, uluslararası ortakların katkılarıyla bölgeye özgü inovatif iş model önerisi geliştirilecek ve inovasyon ekosisteminin gelişimine katkı sağlamaya yönelik insan kaynağı yetiştirmek üzere hayat boyu öğrenme modülleri tasarlanacaktır” şeklinde konuştu.

Bayrak, “Aynı zamanda proje kapsamında oluşturulacak platformda yer alacak dijital kütüphane, e-öğrenme ve uygulamalı eğitim modülleri, başta bölgedeki KOBİ’ler olmak üzere inovasyon alanında faaliyet gösteren tüm paydaşların faydasına sunulacaktır. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde inovasyonla ilgili kurulacak olan söz konusu hayat boyu öğrenme eğitim modülleri ile bölgede 25 KOBİ’ye eğitim verilecek, 140 inovasyon uzmanı ve 70 inovasyon uzmanı eğiticisi yetiştirilecektir” şeklinde konuştu. Ardından söz alan Sabancı Üniversitesi, Araştırma ve Lisansüstü Programlar Direktörlüğü Kıdemli Uzmanı Cem Emre Memiş, “Aslına bakarsanız değer üreten tüm fikirlerin hayata geçirilmesi için kurumlar içerisinde yapılan faaliyetlerin tümünü inovasyon olarak yayınlayabiliriz. Eğer bir firmaysa maliyetlerimizi aşağı çekmeli ya da karımızı yukarı çekmenin yollarını aramamız gerekiyor. Bu anlamda KOBİ’ler için inovasyon en önemli anlarını yaşıyor. Çünkü KOBİ’ler üzerinde çok büyük bir globalleşme baskısı yaşıyor” dedi.

İnovasyon yoksa yenilenme yok

Memiş, “Artık biz kendi mahallemizde iş yapıyoruz durumundan çıkmak zorunda kalıyoruz. Bununla birlikte dünya devi büyük firmalar örneğin mahalle bakkalları yerine kendi küçük ucuzcu firmalarını açmaktadır. Eğer inovasyon yapmıyorsak bugün yaptığımız işi ertesi gün yenileyemeyeceğiz. Bu anlamda bugün tanıtımını yaptığımız proje büyük önem taşıyor. Genel olarak KOBİ’lerde gördüğümüz inovasyonu sürdürülebilir kılma sıkıntısının çözülmesi gerekiyor. Artık kurumların organizasyonun tümünde inovasyonu geliştirebilmesi için çalışan kişiler yetiştirmek büyük önem taşıyor” şeklinde konuştu.