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Kocaeli’deki Turkcell Platinum’dan ayrıcalık

Turkcell Platinum ayrıcalıklar dünyası ile Kocaeli’de Yaz Festivali başladı.  Sunduğu özel sürprizlerle kullanıcılarına daha fazla keyif ve konfor yaşatan Turkcell Platinum, şimdi Kocaeli’deki kullanıcıları için de hizmet veriyor.

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Turkcell’in 14 yıldır müşterilerine keyif ve konfor sunan Platinum dünyası, ayrıcalıklarını zenginleştirmeye devam ediyor. İnterneti bol tarifeler sunan, internetten yemeden TV izleme, müzik dinleme ve dergi okuma keyfi yaşatan Turkcell Platinum, şimdi Kocaeli’deki müşterilerine de daha fazla ayrıcalık sağlıyor. Araç kiralamadan valeye, özel şoförden seyahatlere hayatın her noktasında müşterilerine kendisini özel hissettirmeyi amaçlayan Turkcell Platinum, uçak biletinden kitap alışverişlerine, sinemadan spor alanlarına geniş yelpazede keyif ve konfor sunuyor.

Turkcell Platinum ayrıcalıklar dünyasında neler var?

Turkcell Platinum Paketi’nde TV, müzik, dergi ve internet bir arada.

  • Rahatça ve doya doya kullanılsın diye en az 10 GB internet.
  • İnternetten harcamayan fizy ile yerli yabancı milyonlarca şarkı ve klibi reklamsız dinleme ve izleme imkanı, ayrıca en popüler konserlere canlı izleme ayrıcalığı.
  • Tatil anılarınız için Lifebox ile telefon hafızasına ek 100 GB alan.
  • İnternetten yemeden, ek ücret ödemeden, TV+ ile yüzlerce film, belgesel, spor ve animasyona her yerden her programı izleme keyfi.
  • Dergilik’ten 500’den fazla dergi ve gazeteyi ücretsiz okuma imkanı.
  • Yurtiçi paketini günlük 19.90 TL ile yurtdışında 73 ülkede kullanabilme ayrıcalığı.

Turkcell Platinum hayata keyif katar.

  • Hayallerinizdeki şehirlere uçak bileti kazanma şansı.
  • 1001 Kültür Sanat kapsamında D&R’larda ücretsiz kitap fırsatı ve Cinemaximum’larda bilet kazanma şansı.
  • Cinemaximum’larda 1 bilet alana 2’ncisi hediye.
  • Yaz ve kış tatillerinde özel ayrıcalıklar.
  • Turkcell Platinum Offroad Park’ta %50 İndirim
  • Popüler konserlere indirimler, davetiyeler.
  • En trend aksesuarlarda, cihazlarda öncelik ve ayrıcalıklar.

Turkcell Platinum hayatınıza konfor katar.

  • En popüler alışveriş merkezlerinde ücretsiz vale hizmeti.
  • Hiç beklemeden özel ve uzman müşteri hizmetlerine ulaşım, dileyene evde, kapıda hizmet.
  • İndirimli özel şoför hizmeti.
  • Araç kiralamada %50 indirim.

Bugün 16:19 TSİ - Ekonomi

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