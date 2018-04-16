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Hale ile Abdülkerim nikah masasına oturdu

Kartepe Suadiye Mahallesi sakinlerinden Muzaffer Toplu’nun oğlu Abdülkerim Toplu, Hale Türedi ile dünya evine girdi.

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Kartepe Suadiye Mahallesi sakinlerinden Muzaffer Toplu’nun oğlu Abdülkerim Toplu, Hale Türedi ile dünya evine girdi. Çiftin Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’ndeki nikahlarını Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez kıydı.

Bugün 16:20 TSİ - Yaşam

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