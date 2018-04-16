Kartepe Suadiye Mahallesi sakinlerinden Muzaffer Toplu’nun oğlu Abdülkerim Toplu, Hale Türedi ile dünya evine girdi. Çiftin Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’ndeki nikahlarını Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez kıydı.
Bugün 16:20 TSİ- Yaşam ( Güncelleme : Bugün 16:22 TSİ )
Hale ile Abdülkerim nikah masasına oturdu
Kartepe Suadiye Mahallesi sakinlerinden Muzaffer Toplu’nun oğlu Abdülkerim Toplu, Hale Türedi ile dünya evine girdi.
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Bugün 16:20 TSİ - Yaşam
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz