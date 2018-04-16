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Bisikletiniz çalındıysa burada olabilir!

Kocaeli polisinin düzenlemiş olduğu operasyonlarda ele geçirilen 38 adet bisiklet Doğu Kışla Parkı’ndaki İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Amriliği’nde sahiplerini bekliyor.

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İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ekipleri tarafından bisiklet çalarken suçüstü yakalanan Y.Ç isimli çocuk, gözaltına alındı. Gözaltındaki Y.Ç.'nin ifadeleri doğrultusunda İzmit İlçe Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 ayrı adrese operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda 38 adet çalıntı olduğu tahmin edilen bisiklete el konulurken, çalıntı bisikletleri Y.Ç ‘den satın aldıkları ileri sürülen Y.S. ve M.Ö. de gözaltına alındı. Çalınan 38 adet bisiklet ise Doğu Kışla Parkındaki İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Amirliği'nde sahiplerini bekliyor.

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