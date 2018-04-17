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Kartepe'de intihar! Tabanca ile...

Kartepe Köseköy'de bir evde bulunan bir kişi tabanca ile intihar etti. Yakınları tarafından çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde şahsın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

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Kartepe Köseköy Olcay Sokak adresindeki bir evde bulunan bir kişi tabanca ile intihar etti. Yakınları tarafından çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde şahsın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yapılan inceleme işlemlerinin ardından cenazesi otopsi yapılmak üzere Kent Mezarlığı Morguna kaldırıldı. Ayrıntılar gelecek...

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Muhabir Nuri Akçaharman

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