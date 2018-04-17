Kartepe Köseköy Olcay Sokak adresindeki bir evde bulunan bir kişi tabanca ile intihar etti. Yakınları tarafından çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde şahsın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yapılan inceleme işlemlerinin ardından cenazesi otopsi yapılmak üzere Kent Mezarlığı Morguna kaldırıldı. Ayrıntılar gelecek...
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Kartepe'de intihar! Tabanca ile...
Kartepe Köseköy'de bir evde bulunan bir kişi tabanca ile intihar etti. Yakınları tarafından çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde şahsın yaşamını yitirdiği tespit edildi.
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Muhabir Nuri Akçaharman
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz