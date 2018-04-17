Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 09:19 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 09:20 TSİ )

Belediye uyardı: Son gün 30 nisan!

2018 yılına ait ilan ve reklam vergisinin 1.taksiti 30 Nisan 2018 Pazartesi günü sona ereceği açıklandı.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

İzmit Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Birimi’nden yapılan açıklamada, mükelleflerin yoğunluk yaşanmaması için vergilerini ödemek için son günü beklememelerini istediler. Vatandaşların ilan ve reklam vergisi 1.taksit ödemelerini İzmit Belediyesi Belsa 3. kattaki Gelir Birimi’ne Kaymakamlıktaki Alikahya, Kuruçeşme, Akmeşe ve Mevlana Kültür Merkezi’ndeki veznelere yapabileceklerini söyleyen yetkililer “Ödemeler konusunda alternatif seçeneklerimiz bulunmaktadır. Banka ve PTT kanalıyla tahsilat yapılmakta olup vergi ödemeleri Ziraat Bankası Kocaeli Merkez Şubesi TR89 0001 0001 6336 6765 165 001 IBAN nolu hesaba ya da 111297 nolu posta çeki hesabına EFT veya havale yolu ile yapılabilir. Ayrıca kredi kartı ve internet aracılığı ile tahsilat yapılmaktadır. İnternet ortamında www.izmit.bel.tr adresine girerek borç sorgulama ve tahsilat işlemlerinden ödemeler de yapılıyor. Tüm Halkbank, Denizbank ve PTT Şubelerinden de mükellefler vergi ödemelerini gerçekleştirebilirler” dediler.

Bugün 09:19 TSİ - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Bakandan et müjdesi! mask
Bakandan et müjdesi!
Üzerinde bu yazı yoksa almayın! mask
Üzerinde bu yazı yoksa almayın!
Emeklilerin zam oranları belli oldu mask
Emeklilerin zam oranları belli oldu
Ehliyeti olmayan araç satamayacak! mask
Ehliyeti olmayan araç satamayacak!
Milyonlarca kadın çalışana müjde mask
Milyonlarca kadın çalışana müjde
Kocaeli’deki Turkcell Platinum’dan ayrıcalık mask
Kocaeli’deki Turkcell Platinum’dan ayrıcalık
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Vatandaş belediyenin girişini kapattı! mask
Vatandaş belediyenin girişini kapattı!
Komşuda kanlı gece: 1 ölü 1 yaralı! mask
Komşuda kanlı gece: 1 ölü 1 yaralı!
Kocaeli Anadolu Lisesi'nden MEB'e tepki! mask
Kocaeli Anadolu Lisesi'nden MEB'e tepki!
Komplo Teorisyeni: 23 Nisan'da kıyamet kopacak mask
Komplo Teorisyeni: 23 Nisan'da kıyamet kopacak
Dilovası'nda büyük kaza! Çok sayıda yaralı var... mask
Dilovası'nda büyük kaza! Çok sayıda yaralı var...
Otobüsün çarptığı motosikletteki kuzenler öldü mask
Otobüsün çarptığı motosikletteki kuzenler öldü

GALERİ

Körfezli öğrencilerden Nijerya’daki kardeşlerine su tankı mask
Körfezli öğrencilerden Nijerya’daki kardeşlerine su tankı
Lise öğrencisinin kullandığı motosiklet kaza yaptı! mask
Lise öğrencisinin kullandığı motosiklet kaza yaptı!
4 kişinin öldüğü kaza kamerada! mask
4 kişinin öldüğü kaza kamerada!
Oturma eylemine su engeli! mask
Oturma eylemine su engeli!
Feci kazada 4 Körfezli hayatını kaybetti! mask
Feci kazada 4 Körfezli hayatını kaybetti!
Şampiyonlar Şampiyonu Kupası sahibini buldu mask
Şampiyonlar Şampiyonu Kupası sahibini buldu
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL