Belediye uyardı: Son gün 30 nisan!

İzmit Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Birimi’nden yapılan açıklamada, mükelleflerin yoğunluk yaşanmaması için vergilerini ödemek için son günü beklememelerini istediler. Vatandaşların ilan ve reklam vergisi 1.taksit ödemelerini İzmit Belediyesi Belsa 3. kattaki Gelir Birimi’ne Kaymakamlıktaki Alikahya, Kuruçeşme, Akmeşe ve Mevlana Kültür Merkezi’ndeki veznelere yapabileceklerini söyleyen yetkililer “Ödemeler konusunda alternatif seçeneklerimiz bulunmaktadır. Banka ve PTT kanalıyla tahsilat yapılmakta olup vergi ödemeleri Ziraat Bankası Kocaeli Merkez Şubesi TR89 0001 0001 6336 6765 165 001 IBAN nolu hesaba ya da 111297 nolu posta çeki hesabına EFT veya havale yolu ile yapılabilir. Ayrıca kredi kartı ve internet aracılığı ile tahsilat yapılmaktadır. İnternet ortamında www.izmit.bel.tr adresine girerek borç sorgulama ve tahsilat işlemlerinden ödemeler de yapılıyor. Tüm Halkbank, Denizbank ve PTT Şubelerinden de mükellefler vergi ödemelerini gerçekleştirebilirler” dediler.