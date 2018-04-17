Ali Türkşen: Cezaevindeki FETÖ’cülere Allah uzun ömür versin

İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Ali Türkşen, İYİ Parti İzmit İlçe Başkanlığı’nı ziyaret etti. Ziyarete, İYİ Parti İl Başkanı Serdar Kaman, İzmit İlçe Başkanı Ufuk Turan, ilçe yönetimi ve partililer katıldı. Yoğun ilginin gösterildiği ziyarette eski komutan Ali Türkşen’in konuşması büyük alkış aldı.

CEZAEVİNDEKİ FETÖ’CÜLER ÖMÜR BOYU ORDA KALSIN

Ziyarette ilk söz alan İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Ufuk Turan, “Ali Türkşen Bey’e geldiği için teşekkür ediyorum” dedi. Ardından konuşan Ali Türkşen, “Genel başkanımızın Türkiye’nin bütün illerini dolaşacak program yaptı. Her yere gitmek benim boynumun borcu. Bugün sizinle buluşmak kısmet oldu. Burası aslında benim evim. İzmit’in hayatımda önemli bir yerel var. Sancılı süreçte de yine Değirmendere’de kalmıştık. İlk gelmem gereken yere biraz geç kaldık. Siyasete katılmakla ilgili geçmişten gelen bir beklentim yoktu. Hayat sizi bazen itiyor bu alana. Benimki de tamamen böyle oldu. Cezaevinde olan FETÖ’cü savcı ve hakimlere Allah uzun ömürler versin ki orda bol bol zaman geçirsinler” diye konuştu

15 TEMMUZ İLE GÖZ ÇARPTIK

Balyoz davaları ve diğer kumpas davaları ile yaşadıklarını da partililere anlatan Türkşen, “Olmadık bir şekilde hayatımız bambaşka bir giderken bazı kumpaslarla hayatımızın bir kısmı cezaevinde geçti. Tabi bu süreçte herkesin olayları algılama şekli farklı. Aslında bugünlere de FETÖ’cü savcı ve hakimlere karşı savunma hazırlaya hazırlaya geldik. İstemediğimiz şekilde 15 Temmuz hadisesiyle görünürlülüğümüz arttı. Bir şeyler söyledik insanların yüreğine dokundu. Bende kendime şunu söyledim. Kitap, makale yazdım. Yazmak ve çizmek okyanusta bir damla. Çok daha gazla insanların dikkatini çeken yazılar yazan köşe yazarlımız, gazetecilerimiz var. Benim bir yerde yaptığım beni tatmin etmemeye başladı. Memnun olmadığımız şeyleri anlatmak için siyaset yapmaya karar verdim” dedi.

CESUR İYİ’LERİ KUTLUYORUM

Partiye adım atma sürecini de anlatan Türkşen, “Daha önce Cumhuriyet Halk Partisi de dahil hiçbir partiye oy vermedim. Bu gidişatın değişmesini istiyorum. Değişimi de sağlayacak genel başkanımız beni buldu. MHP gibi katı bir hareketin içerisinden gerçek cesaret örneği gösterip partimizi oluşturan insanlardan Allah arzı olsun. Onları tebrik ediyorum. Eğer o hareket kendi içinde başarılı olsaydı MHP zaten iktidar olurdu. Demek ki o mayanın üstünü merkezde hepimizi toparlayacak bir hareket olması lazım. Gerek sağda gerek solda siyaset yapmış Türkiye’nin ihtiyacı olan bir oluşum ve partiye ihtiyacımız vardı. Onu da sağ olsun genel Başkanımız Meral Akşener yaptı” şeklide konuştu.

ABLA ŞEFKATİ LAZIM

Sözlerine devam eden İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Ali Türkşen, “Biz erkekler didişe didişe kavga ede de Türkiye’yi buralara kadar getirdik. Bize şimdi bir anla şefkati gerekiyor. Seçim sathı mahaline girmiş olduk. Her kapıyı tek tek çalıp kendimizi doğru bir şekilde anlatmamız lazım. Sürekli bir kara propaganda sanki biz Amerika destekli FETÖ’nün kurmuş olduğu bir partiymişiz gibi davranıyorlar. Kimde ne sıkıntı varsa bulabiliyorlarsa bulsunlar. Bütün olumsuzlukları bir kenara atarak mücadele etmek zorundayız” ifadelerine yer verdi.