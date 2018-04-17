CHP’liler MEB’i eleştirdi

CHP İzmit İlçe Eğitim Komisyonu, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan Nitelikli Okullar Listesine yönelik ilçe binasında basın açıklaması gerçekleştirdi. Düzenlenen basın açıklamasına CHP İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya’nın yanı sıra CHP İzmit İlçe Eğitim Sekreter Osman İlhan Cebeci, Eğitim Komisyonu üyeleri, Hamdi Çakır, Çelik Özdamar, İl Gençlik Kolları Sekreteri Yiğit Timur katılım gösterdi.

ZORUNLU KAYIT YAPTIRACAKLARDIR

Basın açıklamasında konuşan CHP İzmit İlçe Eğitim Sekreteri Osman İlhan Cebeci, “10 Nisan 2018 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tüm ülkede sınavla öğrenci alacak Nitelikli Okulların listesi yayımlandı. Buna göre Türkiye’ de yaklaşık 10.600 liseden sadece bin 367’si nitelikli okul olarak açıklandığı için diğer okulları da doğal olarak niteliksiz okullar olarak mı anlamamız gerekecektir? Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın açıklamalarına göre, sınava girecek 1milyon 200 bin öğrencinin sadece %10 u yani, 126 bin 536 öğrenci Bakan Yılmaz’ın nitelikli okul olarak tarif ettiği bin 367 okula yerleşecek, diğer öğrenciler ise diploma puanlarına göre mahallelerindeki niteliksiz okullara zorunlu kayıt yaptıracaklardır” dedi.

NİTELİKLİ OKUL OLMANIN KRİTERİ NELER?

İlimizde nitelikli okul olarak açıklanan 35 okul bulunmaktadır diyen Cebeci, “Bunların 17 tanesi Teknik Lise, 8 tanesi Fen Lisesi, 7 tanesi İmam Hatip Lisesi, 2 tanesi Sosyal Bilimler Lisesi, sadece 1 tanesi de Anadolu Lisesidir. Kentimizde Derince Merkez Bankası Anadolu Lisesi nitelikli okul statüsündeki tek Anadolu Lisesidir. Elbette ki Derince Merkez Bankası Anadolu Lisesi de başarılı bir okuldur. Ancak ne yazıktır ki, 1980 tarihinde bu kentin ilk Anadolu Lisesi olarak açılan ve bugüne kadar kentin en başarılı öğrencilerini eğiterek iyi mevkilere gelmesini sağlayan Kocaeli Anadolu Lisesi bu listede yer almamaktadır. Başarı sıralamasında yine üst sıralarda olan İzmit Cahit Elginkan Anadolu Lisesi ve İzmit 24 Kasım Anadolu Liseleri de bu listede yer almıyor. Yani artık başarı sıralamasında Körfez Fen Lisesinden sonra gelen, sadece akademik başarısı ile değil, sosyal ve kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikleriyle başarılı sonuçlar almış olan Kocaeli Anadolu Lisesi ve diğer Anadolu liseleri nitelikli okul kapsamında değil ve Merkezi sınav puanıyla öğrenci alamayacak. Merak ediyor ve soruyoruz. Acaba nitelikli okul olmanın kriterleri nedir?” şeklinde konuştu.

NİTELİKLİ EĞİTİM ŞANSI AZALIYOR

Cebeci, “Yayımlanan listeye göre, 34 ilde Anadolu Lisesi yok. Kocaeli gibi 19 ilde bir tek Anadolu Lisesi var. Sosyal bilimler alanında eğitim almak isteyen öğrencilerin bu durumda nitelikli eğitim alma şansı oldukça azalmaktadır. Öğrenciler zorunlu olarak İmam Hatip Liselerine, Teknik Liselere ve Özel okullara yönlendirilmektedir. Yapılan bu uygulama hem eğitimde fırsat eşitliğine hem de adil olma ilkesine aykırı değil midir? Yapılmak istenenin ne olduğunu çok iyi biliyoruz. 16 yıldır ülkeyi yönetenlerin de itiraf ettiği gibi, eğitimde istenen başarıya ulaşılamadı. Oysa ki okullardaki nitelikli yöneticilerin hepsi değiştirilmiş, kendi siyasi düşüncelerine yakın olan kişiler yönetime getirilmiş, başarı ve liyakat dikkate alınmamış, bütün genel liseler Anadolu lisesi yapılmış, asıl amacı din görevlisi yetiştirmek olan İmam Hatip Liseleri gereğinden çok fazla açılmış, ancak yine de istenen başarı yakalanamamıştır” diye konuştu.

EĞİTİMDE BAŞARI SORGULAMAYLA OLUR

Eğitimde başarı sadece bilimsel olarak yapılırsa sağlanır diyen Cebeci, “Eğitim bir bilimdir ve Eğitim Bilimi(Pedagoji) bilimsel eğitimin nasıl olması gerektiğini açık ve net bir şekilde ifade eder. Bilimsel eğitimden uzak, sanatsal etkinliklerin çağdaş bir anlayışla yapılmadığı, cinsiyet ayrımcılığının ve dogmatik düşüncenin egemen olduğu din eğitimi veren İmam Hatip Liselerine ne kadar yüksek puanlı öğrenciler yerleştirseniz de istenen başarıya yine ulaşamazsınız. Çünkü eğitimde başarı özgür düşünceyle, yaratıcılıkla, sorgulamayla, sanatla, sporla, felsefeyle elde edilir. Eğitimde başarı dogmatik düşünce ile değil, bilimsel düşünce ile sağlanır” ifadeleriyle sonlandırdı.