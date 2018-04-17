Sema Özevin’den fotoğraf sunumu

İzmitli Fotoğrafçı ve Beykent Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim üyesi olan Sema Özevin’in “Bir Emeğin Öyküsü Pişmaniye” ve “Denize Karşı Tersane” isimli fotoğraf sunumu Kocaeli Bağımsız Fotoğrafçılar Topluluğu öncülüğünde Prizma Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi. Fotoğraf sunumuna sanat severler yoğun ilgi gösterdi.



YAŞAM KALİTESİNİ YÜKSELTMEK ADINA

Sunum öncesi kısa açıklamalarda bulunan Kocaeli Bağımsız Fotoğrafçılar Topluluğu Proje Sorumlusu Kemal Kaya, “Kocaeli’de yaşayan insanlarımıza açacağız ücretsiz fotoğraf kursları, photoshop kursları, atölye çalışmaları, fotoğraf okuma gibi farklı etkinliklerle hayatlarına bir nebze olsun dokunmak ve yaşam kalitesini yükseltmesine katkı yapmak istiyoruz. İsteyen herkes bu etkinliklere gönüllülük esasına göre özgürce katılabilir, sıkıldığı zaman ise ayrılabilir” ifadelerinde bulundu.

Sema Özevin kimdir ?

Kocaeli Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik ve Fotoğraf Ana Sanat Dalı, Fotoğraf Bölümü’nü 2012 yılında derece ile bitirdi. Gazi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim bölümünde disiplinlerarası Yüksek Lisans yaptı. 2015 yılında “Video Sanatında Paradoksal Döngü” tezi ile derece ile mezun oldu. Beykent Üniversitesi İletişim Fakültesinde Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır.

Fotoğrafa dair serbest çalışmalarını farklı kurumsal reklam ve tanıtım çekimleri ile stillife, yemek fotoğrafı konularında çalıştı. Belgesel alanında ise tersaneler, fabrikalar ve üretim ile yerel emeği anlattığı Pişmaniye ilki olmakla beraber birçok sanayi belgeselini çalıştı. Kurmaca , deneysel ve soyut stillerde Womans Aura, Kinestetik, Kozmoz, Koza, Paradoksal Döngü, Espas, Paralel Evren, Ouroboros “sonsuz döngü” projelerini çalıştı.

Fotoğrafçılığın yanı sıra film alanında videoart, belgesel kısa film ve uzun metraj film çalışmalarını sürdürmekte, Görüntü Yönetmenliği yapmaktadır. Belgesel ve kurmaca üç kısa filmde; Pişmaniye, Davut Dedem ve Babam’a da Yönetmenlik ve Görüntü Yönetmenliği, ayrıca 2017 yılı sonunda vizyona girecek olan uzun metraj sinema filmi “BARINAK” ta Görüntü Yönetmenliği yaptı.

Birçok ulusal ve uluslararası yarışmalarda dereceleri bulunmakla beraber FIAP Fédération Internationale de l’Art Photographique’ Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonundan “AFIAP” artist sanatçı, “EFIAP” excellence sanatçı (mükemmellik) unvanını, UPI “United Photographers International “ Uluslararası Fotoğrafçılar Birliğinden – UPI (GPU) “Aphrodite” artist sanatçı unvanı, Crown-1 ve Crown-2 “taç” unvanı aldı.

FIAP “Internatıonal Federatıon Of Photographıc Art” Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu (FIAP) üyesi.

Kişisel Sergileri

2015- Ocak- “Paradigma” Fotoğraf-Videoart-Enstalasyon sergisi, Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Yüksek Lisans bitirme sergisi.2013-Kasım- “Paradoksal Değişim” fotoğraf sergisi ve video-art gösterimi-Kıbrıs Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi- Lefkoşa/Kıbrıs2012-Temmuz- Bir Emeğin Öyküsü “PİŞMANİYE” sergi ve albüm lansmanı-Tüpraş Genel Müdürlüğü-Kocaeli2011- Ağustos-WOMAN’s AURA/ USA-Photography Art Exhibition Sema ÖZEVİN 05-30 AUGUST, GALLERY EXPO, Long Beach, California, Amerika2011-Mayıs Bir Emeğin Öyküsü “PİŞMANİYE” 8 Mayıs – 27 Haziran 2011KUFSAD & Kale Sanat Kuşadası-Aydın2011- Nisan/ Art Carnuntum 27 Nisan-3 Mayıs “Silk Road Meets Amber Road” Izmit “Nicomedia” in Carnuntum/ Story of a Labour “Pişmaniye” Sema Özevin Photo Exhibition Archaeological Museum Viyana –Avusturya2011-Şubat Bir Emeğin Öyküsü “PİŞMANİYE” Anadolu Unv. İktisadi ve İdari Blm.Fklt Eskişehir2010-Kasım Bir Emeğin Öyküsü “PİŞMANİYE” İfsak 22.İstanbul Fotoğraf Günleri- Taksim Metro-İstanbul2010-Temmuz Bir Emeğin Öyküsü “PİŞMANİYE” Kocaeli Fuar Müdürlüğü-Kocaeli