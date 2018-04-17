Bu belgesi olmayan araç satamayacak!

Belediyenin Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, ikinci el motorlu kara taşıtlarının ticaretine ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi amacıyla hazırlanan İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik 13.02.2018 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik gereği yetki belgesi olmayan işletmelere işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmeyecek.

13 MAYIS’TAN SONRA

Yetki belgesi verilmesinde aranan şartları taşıdığı anlaşılan işletmelere yetki belgesi 13.05.2018 tarihinden itibaren Ticaret İl Müdürlüklerince İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Bilgi sistemi üzerinden verilmeye başlanacak. Bu tarihe kadar yetki belgesi verilmeyeceğinden yönetmeliğin 22.nci maddesinin uygulaması 13.05.2018 tarihinden itibaren mümkün olacaktır. İkinci el motorlu kara taşıtlarının ticareti faaliyetini gösteren esnaflar 13.05.2018 tarihinden önce İzmit Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne gelerek ruhsatlarını almaları gerekiyor. Aksi taktirde Ticaret İl Müdürlüklerinden yetki belgesi olmayan işyerlerine ruhsat verilmeyecek.