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Dilovası'nda büyük kaza! Çok sayıda yaralı var...

Anadolu Otoyolu İstanbul istikametinde tır ile minibüsün karıştığı trafik kazasında ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

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Alınan bilgiye göre, Dilderesi Viyadüğünde Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait 34 LHM 59 plakalı minibüsle 33 TN 872 plakalı tırın karıştığı kazada tır sürücüsü Ramazan Ceylan yaşamını yitirdi, minibüste bulunan 6 kişi yaralandı.

TIR ŞOFÖRÜ ÖLDÜ, VALİ EŞİ YARALANDI

Minibüsün içindekilerin Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy'un eşi Hülya Aksoy, vali yardımcılarının eşleri ve çok sayıda kaymakam eşlerinin de olduğunu bildirildi. Hülya Aksoy, kaymakam eşleri ve vali yardımcılarının eşlerinin feci kazada yaralandığı belirtildi. Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy olay yerine gelerek bilgi aldı. Daha sonra, yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ulaşım her iki istikamette tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Trafikte yaklaşık 20 kilometre kuyruk oluştu.

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Muhabir Nuri Akçaharman

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