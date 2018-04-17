Dilovası’nda feci kaza: 1 ölü 11 yaralı

Alınan bilgiye göre Anadolu Otoyolundan İstanbul yönünde seyir halinde olan Muhammet Boyacı (27) 41 AAB 044 plakalı bir otomobil, Dilderesi Viyadüğü mevkisinde önünde seyir halinde olan Ramazan Ceylan idaresindeki 33 TN 872 dorse plakalı TIR’ı sağdan geçmek isteyince kontrolünü kaybederek TIR’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan TIR sola manevra yapınca sol şeritten gelen Mücahit Tunçbilek (37) idaresindeki 34 LHM 59 plakalı minibüse çarparak minibüsle birlikte Dilderesi Viyadüğünün bariyerlerini aşarak dere yatağına uçtu.

TIR ve minibüs viyadükte sıkıştı

Kazayı görenlerin haber vermesi sonucu olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, TIR ile demir korkuluklar arasında sıkışan sürücü Ramazan Ceylan’ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Kazada minibüste bulunan Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’un eşi Hülya Aksoy, Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş’ın eşi Fatma Altıntaş ile birlikte vali yardımcıları ve kaymakam eşlerinden oluşan 8 kadın, 2 koruma ve minibüs sürücüsü Mücahit Tunçbilek yaralandı.

Minibüs sürücüsü ağır yaralandı

Kazada minibüs ile beton bariyer arasında sıkışarak ağır yaralanan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi personeli olan minibüs sürücüsü Mücahit Tunçbilek, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesi sonucu sıkıştığı yerden çıkartılarak ambulansa alındı. Tunçbilek, ambulansla Gebze Medikalpark Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Diğer yaralılar ise ambulanslarla çevredeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Vali Aksoy’un eşi Hülya Aksoy ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza yapan minibüsteki protokol üyeleri:

-Vali Yardımcısı Ahmet Büyükçelik’in eşi Füsun Büyükçelik

-Körfez Kaymakamı Hasan Hüseyin Can’ın eşi Şengül Can

-İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu’un eşi Zeynep Emiroğlu

-Başiskele Kaymakamı Atilla Kantay’ın eşi Müjgan Kantay

-Gebze Kaymakamı Mustafa Güler’in eşi Nuray Güler

-Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş’ın eşi Funda Altıntaş

Geçmiş olsun ziyaretine geldiler

Protokol üyelerini taşıyan minibüstekilerin Gebze’de düzenlenen bir programa katılmak üzere yola çıktıkları öğrenildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayı haber alan Vali Aksoy ve diğer protokol üyeleri hastanelere giderek eşlerinin durumları hakkında bilgi aldı. Vali yardımcıları, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, AKP İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ali Kurt, Kocaeli Baro Başkanı Sertif Gökçe, Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, daire başkanları ve diğer protokol üyeleri de hastaneye gelerek Vali Aksoy’a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Olay yerinde yaşamını yitirdi

Kaza nedeniyle Anadolu Otoyolunun her iki yönünde de trafik bir müddet kontrollü olarak verildi. Kazada yaşamını yitiren TIR sürücüsü Ramazan Ceylan’ın cenazesi tamamlanan otopsi işlemlerinin ardından otopsi yapılmak üzere Dilovası Devlet Hastanesi Morguna götürüldü. Kocaeli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise kazaya sebebiyet veren otomobil sürücüsü Muhammet Boyacı’nın gözaltına alındığı belirtildi.

Valilikten yazılı açıklama yapıldı

Yapılan yazılı açıklamada, “Kocaeli Valisi Sayın Hüseyin Aksoy’un eşi Hülya Aksoy ve Mülki İdare Amirlerinin eşleri bir program katılmak üzere, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsis edilen 34 LHM 59 plakalı araç ile TEM otoyolunda seyir halindeyken Dilovası mevkiinde trafik kazası meydana gelmiştir” ifadelerine yer verildi.

Araç sürücüsü gözaltında

Kazaya karışan minibüs şoförünün durumunun ağır olup tedavisinin devam etmekte olduğu belirtilen açıklamada, “Kocaeli Valisi Sayın Hüseyin Aksoy’un eşi Hülya Aksoy, Vali Yardımcısı ve Kaymakam eşleri ve Koruma Memuru olmak üzere 11 kişi yaralanmış ve hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Ayrıca, kazaya karışan TIR sürücüsü hayatını kaybetmiş olup, kazaya sebebiyet verdiği değerlendirilen araç sürücüsü gözaltına alınmış ve kaza ile ilgili soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmektedir” denildi.