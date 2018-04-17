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KTO’ya hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor

5 Nisan’da başlayan seçim sürecini 11 Nisan itibari ile tamamlayan Körfez Ticaret Odası’na hayırlı olsun ziyaretleri yoğun bir şekilde devam ediyor.

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5 Nisan’da başlayan seçim sürecini 11 Nisan itibari ile tamamlayan Körfez Ticaret Odası’na hayırlı olsun ziyaretleri yoğun bir şekilde devam ediyor. KTO son olarak Körfez Kaymakamlığı Daire müdürlerini ağırladı.

KTO Başkanı Recep Öztürk’’ Körfez Ortak Paydamız

Hayırlı olsun ziyaretlerini yoğun bir şekilde kabul eden Körfez Ticaret Odası yönetim kurulu gelen misafirleri ile ilçe sorunları hakkında konuşarak, bundan sonraki süreçte Körfez ilçe için neler yapılaması gerektiği konusunda fikir alışverişinde bulundular. Ziyaretlerden duyduğu memnuniyetten bahseden Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu başkanı Recep Öztürk ‘’ ilçemizde bulunan Belediye, kaymakamlık, STK’lar ve siyasi partilerle gerçekleştireceğimiz işbirlikleri bizler için çok önemli olacaktır. Hepimizin ortak paydası Körfez’dir. Bu anlamda Körfez Ticaret Odası olarak her anlamda işbirliğine hazırız dedi.

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