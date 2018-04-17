Vali eşi Hülya Aksoy ve kaymakam eşleri feci kazada yaralandı!

Dilovası ilçesinde TEM yolunda bu sabah saatlerinde meydana gelen kazada TIR ile minibüs çarpışmıştı. Kazada TIR şoförü Ramazan Ceylan'ın hayatını kaybettiği ve 11 kişinin yaralandığı öğrenilmişti. Kaza yapan minibüsün içinde Kocaeli Valisi Hüseyin Hüseyin Aksoy'un eşi Hülya Aksoy, kaymakamların eşlerinin ve vali yardımcısı eşlerinin bulunduğu öğrenildi. Kazada yaralanan Hülya Aksoy ile kaymakamların ve vali yardımcılarının eşleri, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kaza yapan minibüsteki protokol üyeleri:

-Vali Yardımcısı Ahmet Büyükçelik’in eşi Füsun Büyükçelik

-Körfez Kaymakamı Hasan Hüseyin Can’ın eşi Şengül Can

-İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu’un eşi Zeynep Emiroğlu

-Başiskele Kaymakamı Atilla Kantay’ın eşi Müjgan Kantay

-Gebze Kaymakamı Mustafa Güler’in eşi Nuray Güler

-Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş’ın eşi Funda Altıntaş

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