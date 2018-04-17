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Vali eşi Hülya Aksoy ve kaymakam eşleri feci kazada yaralandı!

Kocaeli'deki kazada, Vali Aksoy'un ve kaymakamların eşleri yaralandı.

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Dilovası ilçesinde TEM yolunda bu sabah saatlerinde meydana gelen kazada TIR ile minibüs çarpışmıştı. Kazada TIR şoförü Ramazan Ceylan'ın hayatını kaybettiği ve 11 kişinin yaralandığı öğrenilmişti. Kaza yapan minibüsün içinde Kocaeli Valisi Hüseyin Hüseyin Aksoy'un eşi Hülya Aksoy, kaymakamların eşlerinin ve vali yardımcısı eşlerinin bulunduğu öğrenildi. Kazada yaralanan Hülya Aksoy ile kaymakamların ve vali yardımcılarının eşleri, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kaza yapan minibüsteki protokol üyeleri:

-Vali Yardımcısı Ahmet Büyükçelik’in eşi Füsun Büyükçelik

-Körfez Kaymakamı Hasan Hüseyin Can’ın eşi Şengül Can

-İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu’un eşi Zeynep Emiroğlu

-Başiskele Kaymakamı Atilla Kantay’ın eşi Müjgan Kantay

-Gebze Kaymakamı Mustafa Güler’in eşi Nuray Güler

-Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş’ın eşi Funda Altıntaş

 

 

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Yorumlar

(3)
03

F. Kayadibi - Kazada ölen kardeşlerimize rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dilerim.

Prof. Fahri Kayadibi

Yanıtla . 1Beğen 17 Nisan 13:15
02

Erol Demirbek - kazada hayatını kaybedene ALLAHTAN rahmet yakınlarına sabırlar dilerim. yaralanan sn. valimizin eşi ve sn. kaymakamlarımızın eşlerine de ALLAHTAN acil şifalar diler geçmiş olsun derim.

Yanıtla . 1Beğen 17 Nisan 12:16
01

Fehmi - izmit halkının istanbula olan bağımlılıkları giderilmeli, izmite bu konuda yatırım yapılmalı. kimbilir nereye yetişmeye çalışıyorladı ? geçmiş olsun.

Yanıtla . 2Beğen 17 Nisan 10:46
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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